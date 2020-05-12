【日本疫情】確診病例1.6萬宗　專家估計實際感染人數或遠遠更多

新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球蔓延，在日本的確診病例已近1.6萬宗，同時日本專家認為，這一數字可能只是日本疫情的冰山一角。

日本放送協會（NHK）5月12日報道，日本政府諮詢委員會會長尾身茂在5月11日召開的參議院委員會集中審議上發言稱「（新冠肺炎）實際感染人數究竟是現有報吿的10倍至15倍還是20倍，現在誰也不知道。」

日本內閣官房長官菅義偉在記者會上回應稱：「根據專家會議分析，日本新冠病毒檢測數量確實少於其他國家，但陽性比率正在逐漸降低，這說明並非沒有排查出潛在感染者。」

菅義偉說「僅依靠病毒檢測很難排查出所有感染者。現在正在討論通過抗原或抗體檢查等各種方式，以求更適當地掌握感染情況。」

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日本厚生勞動省預計在13日批准新冠病毒抗體檢測的配套元件，批准後，新冠病毒抗體檢測將在適用保險的基礎上迅速投入使用。製造新冠病毒抗體檢測配套元件的日本公司稱，一周可提供20萬個檢測工具包。

據厚生勞動省的相關人士稱，目前新冠病毒抗體檢測主要面向以東京、神奈川、大阪、北海道等出現較多感染個案的地區。

截至5月12日10時30分，日本24小時內新增新冠確診病例45宗，加上東京都訂正統計數據後增加的76宗，全國累計確診15,968宗；新增死亡病例24宗，累計死亡657宗。

11日東京都新增確診病例15宗。此外，東京都當日宣布此前的統計出現了漏報和重複統計，經訂正後東京都的累計確診病例增加了76宗，確診總數達到4,959宗，約佔日本總確診人數的三分之一。