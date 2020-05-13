【一分鐘看世界】追蹤梨泰院、廉航復飛新措施、「GODGOD」落網

今天是5月13日星期三，天氣炎熱的一天，你需要知道的國際新聞：

追蹤梨泰院群眾的難處

韓國的新型肺炎確診人數有回升趨勢，主要原因受到首爾梨泰院夜店感染群組影響，他們亦是首爾第二大感染源。當局正追查夜店人客下落，目前仍有超過3000人未能取得聯絡，但這與韓國排斥同性戀文化有關……（按此閱讀更多）

↓↓↓韓國首爾夜總會、酒吧及舞池等被政府下令關閉，想看更多照片，請點擊放大觀看：

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白宮的新抗疫措施

美國正副總統接連傳出有助手感染新型肺炎，白宮於是推出新措施，要求出入西翼辦公室人士戴口罩。而出席記者會時再次發火的總統特朗普則繼續沒戴口罩，但原來要避免作為白宮中樞的西翼辦公室變成病毒熱點，空間問題或是最大障礙……（按此閱讀更多）

新型肺炎：白宮西翼及特勤處人員都遵照指引戴上口罩。（Reuters）

歐洲廉航復飛

新型肺炎導致全球人士對空中交通的需要大減，航空公司面臨經營困難情況，飛機製造商波音更預測有美國主要航空公司倒閉。不過歐洲的疫情放緩，區內最大廉航瑞安航空計劃在7月復飛，但列出連串措施要求乘客遵守，其中「舉手去廁所」或會成為常態……（按此閱讀更多）

Tesla的「公民抗命」

美國總統特朗普早前宣布國家重開經濟計劃，但交由各州份決定，其中Tesla在加州的工廠在11日復工，但當地縣政府指仍未放寬措施，行政總裁馬斯克表明會不惜一切重開……（按此閱讀更多）

「GODGOD」現身

「N號房」主腦「GODGOD」正式落網，法院下令將其扣押。而他被當局帶離法院時遭到傳媒追訪，他稱承認控罪，並向受害者講了一句說話……（按此閱讀更多）

韓國N號房事件懶人包（點圖了解更多）：

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