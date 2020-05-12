【新冠肺炎】特朗普：亞裔美國人對中國非常憤怒

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美國總統特朗普（Donald Trump）5月12日在Twitter表示，亞裔美國人對中國向美方和全世界所做的事情感到「非常憤怒」。

特朗普：美籍華人最為憤怒

特朗普在帖文表示，亞裔美國人對中國向美方和全世界所做的事情感到非常憤怒，美籍華人是他們當中最為憤怒的。他之後又稱，自己並不責怪他們。

自新冠肺炎（COVID-19）在全球爆發後，中美關係更惡化，美方官員多次指責中國在早期隱瞞疫情，又稱病毒源自中國，至於中方則不滿美方污名化中國。

特朗普在5月11日召開的白宮記者會上，與一名華裔記者發生爭執，最終提前結束記者會，當時特朗普稱，美國是全世界展開最多次新冠病毒檢測的國家，對此一名哥倫比亞廣播電視台（CBS）的華裔女記者向其提問稱「強調檢測次數很重要嗎？如果每天仍有美國人喪生，感染病例也在增加，為什麼對你來說是全球競爭？」特朗普之後叫她應該去問中國。

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