【新冠肺炎．疫情】全球逾425萬人染疫　俄羅斯病例全球最二多

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過425萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月13日上午7時32分，全球確診個案新增77,038‬宗，累計增至4,255,194宗。死亡人數新增5,011‬人，累計增至291,366人。數據顯示，累計確診病例數字較多的國家是美國、俄羅斯、西班牙、英國、意大利、法國、巴西及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月13日上午7時32分，美國新增確診個案19,991‬‬個，累計增至1,367,927個，死亡個案新增1,562‬個，累計增至82,246個。痊癒個案為230,287個。美國已有約965萬人接受檢測。

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+ 4 + 3 + 2

俄羅斯：該國5月12日公布，過去24小時新增10,899宗確診個案，連續第10天新增確診數目破萬，累計增至232,243宗，超越西班牙成為全球第二多病例的國家。死亡個案新增107宗，累計2,116宗。

新加坡：衛生部5月12日公布，初步統計新增884宗確診個案，累計24,671宗，新增病例大部分是住在宿舍的外籍勞工，另有3人是當地公民或永久居民。死亡個案累計21宗。

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+ 6 + 5 + 4

意大利：民防部5月12日公布新增172宗死亡個案，累計增至30,911宗。確診病例新增1,402宗，較前一天翻倍，累計增至221,216宗。

巴西：衞生部5月12日公布新增881宗死亡個案，累計增至12,400宗。確診個案增加9,258宗，累計增至177,589 宗，數字超越德國成為全球第七多國家。

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+ 8 + 7 + 6

法國：衞生部5月12日公布新增348宗死亡個案，累計增至26,991宗，新增數字較前一天的70宗回升不少。留醫深切治療部人數減少170人至2,542人。確診病例新增708宗，累計增至140,227宗。

白羅斯：衛生部公布，在過去的24小時內，白羅斯新增921個確診病例，累計確診達22,973個。此外，該國累計死亡病例達131個，累計治癒病例6,406個。

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+ 7 + 6 + 5

印尼：過去24小時，新增確診病個387例，累計確診病例增至14,032個。死亡病例新增16個，累計973例死亡病個。新增痊癒者91人，累計2,698人痊癒。

印度：聯邦衞生部5月10日公布，該國過去24小時新增3,277宗確診個案，累計增至62,939宗。死亡個案新增128宗，累計2,109宗。康復人數累計19,357人。

泰國：該國5月12日公布新增2宗確診個案，累計增至3,017宗。死亡個案未有增加，累計56宗。

印度新冠肺炎疫情：圖為5月10日印度普拉亞格拉杰一班在其他邦回來的民工。他們過去一直徒步或搭便車，嘗試回到位於普拉亞格拉杰的鄉下。（AP）

伊朗：5月10日該國確診病例超過10.7萬個。衞生部5月10日公布，新增1,383例確診病個，累計確診107,603個；新增死亡51個，累計死亡6,640個。

西班牙：該國5月12日公布，過去24小時新增176宗死亡個案，該國累計死亡個案26,920個。新增594個確診個案，為逾2個月來最低，累計增至228,030個。

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+ 5 + 4 + 3

比利時：該國5月9日公布，過去24小時新增585個確診個案，累計增至52,596個。死亡個案新增76個，累計8,581個。康復出院人數累計13,411人。

菲律賓：5月10日新增184個確診個案，令累計個案增至10,197個。死亡個案新增15個，令累計死亡個案增至719。該國有1,924人痊癒。

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+ 2

巴基斯坦：衞生部5月10日公布，該國過去24小時新增1,991宗確診個案，累計增至29,465宗。死亡個案新增21宗，累計639宗。康復人數累計8,023人。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月12日公布數據顯示，新增933宗確診個案，累計170,508宗。死亡個案新增116宗，累計7,533宗。

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+ 2

日本：日本放送協會5月12日報道，國內新增81宗確診個案，其中28宗來自東京都，全國累計16,049宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至16,761宗。死亡個案新增21宗，累計691宗。

韓國：5月12日公布，過去1天新增27個確診病例，其中22宗屬社區感染，主因與首爾梨泰院夜店爆發集體感染有關，累計確診病例10,936個。該國無新增死亡個案，累計死亡病例增加2個，累計258個。治癒並解除隔離病例增加38個，累計9,670個。