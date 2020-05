美媒批特朗政府蓄意犧牲非裔及拉丁裔：一場得到國家批准的屠殺

美國總統特朗普(Donald Trump)時隔兩周後再次出現在疫情發布會上,然而有關他和華府抗疫表現的表批卻沒有減少。

《華盛頓郵報》網站5月9日發表《其他國家在打贏抗疫戰,我們在放棄(other countries are winning against the virus. We are quitting)》的文章中稱,當其他國家正在戰勝病毒,並以負責任的方式開始復工、復課以及閒暇生活時,美國扮演的卻是失敗者的角色。

文中指出美國不願意付出應該的努力去打擊疫情,而是放棄。政府強迫美國公民在沒有其他國家民眾所得保護的情況下復工。文中寫道,這個最強大的國家正在失敗。

文章批評道,這是一場得到國家批准的屠殺。他說美國有意識地接受每天出現2000個本可避免的死亡個案,因為正如威斯康星州最高法院首席法官羅根扎克(Patience Roggensack)所說,因為美國的領袖相信那些受害人只是在肉類加工廠工作的窮人,不是普通人。

文中寫道,政府蓄意犧牲年老、工廠工人、非裔人士以及拉丁裔人士。他們的死亡率較高。