西班牙113歲超級人瑞戰勝新冠肺炎　成全球最高齡康復者

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現年113歲的西班牙老奶奶布蘭亞斯（Maria Branyas）近日成功打敗新冠肺炎、康復出關，更有可能成為全世界唯一一位戰勝新冠病毒的超級人瑞（Supercentenarians）。

年紀超過100歲的長者被稱為人瑞，超過110歲的則是超級人瑞。從她跟護理人員說話的影像來看，布蘭亞斯老奶奶狀況不錯，雖然聽力似乎有點不佳，聲音仍非常宏亮（點圖放大瀏覽）：

布蘭亞斯老奶奶1907年出生於美國三藩市，曾經歷一戰、1918年西班牙流感、西班牙內戰和二戰，育有三名子女，20年前住進西班牙東部奧洛特（Olot）一處長照設施，被老年學研究團（GRG）認為是目前全西班牙最高齡長者。她曾說，長壽的關鍵是保持健康，因此從不抽煙，把散步當運動。

報道指老奶奶認為新冠肺炎大流行讓人感到非常傷心，但之前沒有注意疫情新聞。儘管長照設施已採取預防措施，布蘭亞斯仍於4月時確診，隨即被隔離在房間內抗疫，直到近日檢測才呈現陰性。

她的女兒告訴記者，布蘭亞斯身體健康、心態正面，確診後也沒有出現症狀，只在隔離治療期間出現尿道感染。因為政府禁止家屬到長照設施探親，讓她覺得隔離期間很無聊，現在則是狀況良好、願意說話。

截至13日為止，西班牙通報新冠肺炎確診案例累計22.8萬個，另有2.69萬人死亡。70歲以上長者被認為是罹患新冠肺炎的高風險族群，也讓布蘭亞斯康復出院更令人欣慰。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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