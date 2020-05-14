【一分鐘看世界】特朗普鬧有錢人、文在寅另一考驗、永久在家工作

今天是5月14日星期四，在大致多雲、有幾陣驟雨的一天，你需要知道的國際新聞：

特朗普鬧「有錢人」

美股受多項利淡言論拖累急跌，三大指數都下跌，當中道指曾一度插水近700點。美國總統特朗普較早時就在Twitter發文稱，有所謂的「有錢人」（rich guys）在唱衰股市，無非是想令到市場波動從中混水摸魚……（按此閱讀更多）

特朗普：美國總統特朗斥有所謂的「有錢人」在唱衰股市圖利。圖為他5月11日在白宮舉行新聞發布會。（AP）

第二波疫情考驗文在寅

新冠肺炎（COVID-19）疫情在韓國回升，與首爾梨泰院夜店感染群組有關的個案愈來愈多，確診者所到之地不但包括教會，也涉及軍方、政府部門及教育界等工作場所，為總統文在寅的抗疫工作再次構成障礙。但另一方面，在嚴峻疫情之下，韓國人也不忘關心名牌即將加價的問題，民眾趁加價前夕，大排長龍搶購Chanel（香奈兒）手袋……（按此閱讀更多）

🔻首爾民眾無懼疫情排隊買名牌手袋🔻

俄羅斯個案升至全球第二多

新冠肺炎疫情在俄羅斯更為惡化，確診個案數字已超過西班牙，成為全球第二多的國家。俄羅斯相對其他國家確診個案較多，但死亡個案較少，此數字引來西方媒體質疑，俄羅斯則作出否認。另一方面，俄羅斯兩間醫院先後發生涉及懷疑同款呼吸機的火警，造成至少6人死亡。當局隨即展開安全檢查……（按此閱讀更多）

俄羅斯總統發言人佩斯科夫5月12日公開表示，自己確診患上新冠肺炎。圖為他（右）4月14日與俄羅斯總統普京一同出席一個視像會議。（AP）

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永久在家工作不是夢

在疫情之下，打工仔對在家工作（Work From Home）不再陌生，不過Twitter更進一步，宣告員工如果想在家工作，可以「永遠」這樣做，至疫情結束後亦能繼續。分析認為，「在家工作」有可能會成為新常態，尤其在租金昂貴的情況下，讓員工居家辦公一舉兩得……（按此閱讀更多）

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美國州份重啟經濟難題

美國多個州份已放寬抗疫措施，甚至引來不少爭議，美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）延續敢言作風，他向參議院作證時警告，若全國太早重啟經濟活動，可能會出現嚴重後果。他的論調與總統特朗普（Donald Trump）明顯不同，勢將代表民主黨出戰11月總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）就公開稱，各州長應該聽從福奇的意見。白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）5月12日也承認，太快重開經濟可能會有風險……（按此閱讀更多）

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