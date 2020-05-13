聯合國安理會停火抗疫草案　德國與愛沙尼亞提交新方案

中美因新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情爭執延燒至聯合國，在美國反對一項呼籲衝突地區停火抗疫的決議文字內容後，德國和愛沙尼亞5月12日向聯合國安理會提交新的停火抗疫決議草案版本。

德國和愛沙尼亞周5月12日向聯合國安全理事會提交新的停火決議版本，要求疫情期間世界各地應該停止戰火。德國駐聯合國大使赫斯根（Christoph Heusgen）5月12日批評安理會對疫情保持「死寂一般的沉默」，重申解決這個問題的重要，他稱「讓我們想想為什麼會被我們的政府派到這裏來。為什麼全世界都在看着我們？」

一位不願透露姓名的外交官說，在安理會沉默了兩個月之後，已經造成損害，不幸的是，這場大流行病造成的人類悲劇並沒有迅速凝聚共識，支持聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）3月23日的停火呼籲。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 4 + 3 + 2

法國媒體報道，德國與愛沙尼亞兩個非常任理事國提出的決議有五個重點，要求不管在哪一種情況下都應該全面停止敵對行動，此舉是為了幫助大約20個處於危機或戰爭中的國家對抗新冠肺炎疫情。

德國之聲5月13日稱，目前尚未決定這個決議的表決日期，但如果安理會5個常任理事國中沒有一個威脅要使用否決權，就可以很快進行。目前還不清楚中國和美國是否會接受這個版本。

2020年1月28日，世界衛生組織總幹事譚德賽（左）在北京會見中國國家主席習近平時，讚賞中國政府正採取前所未有的措施，控制新冠肺炎疫情（AP）

根據路透社報道，中美一直就草案內容是否提到世界衛生組織（WHO）而角力，美國反對加入世衛字眼。

值得注意的是，這次由德國和愛沙尼亞提出的決議內容中沒有提及世衛，但中國一直堅持要提及，就算是隱含都沒關係。因此現在決議通過與否的不確定性仍在於中國。

一位不願透露姓名的外交官說，中國在5月12日由安理會輪值主席國愛沙尼亞閉門舉行的電話會議上宣布支持安理會迅速採取行動。

在這之前，法國和突尼斯起草的旨在呼籲戰亂地區衝突各方暫停交戰，以集中資源用於抗擊疫情草案版本，5月8日遭到美國反對。草案之中關於世界衛生組織的描述是美國阻止表決的原因。

+ 7 + 6 + 5

這次美方阻止表決的草案自3月以來一直是外界焦點，草案旨在表明全球支持聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的呼籲，即停止在衝突地區展開敵對行動，使各國政府能更好應對疫情。