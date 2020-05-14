【新冠肺炎．疫情】全球逾434萬人確診　巴西單日新增逾1.1萬宗

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過434萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月14日上午7時32分，全球確診個案新增79,766‬宗，累計增至4,342,565宗。死亡人數新增4,709人，累計增至296,690人。數據顯示，累計確診病例數字較多的國家是美國、俄羅斯、英國、西班牙、意大利、巴西、法國及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月14日上午7時32分，美國新增確診個案19,971‬‬個，累計增至1,389,935個，死亡個案新增1,672‬個，累計增至84,059個。痊癒個案為243,430個。美國已有約997萬人接受檢測。

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+ 3 + 2

巴西：衞生部5月13日公布新增749宗死亡個案，累計增至13,149宗。確診個案增加11,385宗，累計增至188,974 宗，數字超越法國成為全球第六多國家。

泰國：當地在5月13日沒有錄得任何染疫病例，是兩個多月來首次零確診。泰國累計確診個案為3017宗，累計死亡個案56宗，康復個案2844宗。當地對上一次錄得零確診是3月9日。

新加坡：衛生部5月13日公布，初步統計當天新增675宗確診病例，累計為25,346宗，新增病例大部分是住在宿舍的外籍勞工，另有2人是新加坡公民及永久居民。當地累計死亡個案為21宗。

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+ 4 + 3 + 2

俄羅斯：該國5月13日公布，過去24小時新增10,028宗確診個案，連續第11天新增確診數目破萬，累計增至242,271宗，是全球第二多病例的國家。死亡個案新增96宗，累計2,212宗。

意大利：民防部5月13日公布新增195宗死亡個案，累計增至31,106宗。確診病例新增888宗，累計增至222,104宗。

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+ 6 + 5 + 4

法國：衞生部5月13日公布新增83宗死亡個案，累計增至27,074宗，新增數字較前一天的348宗回落。留醫深切治療部人數減少114人至2,428人。確診病例新增507宗，累計增至140,734宗。

白羅斯：衛生部公布，在過去的24小時內，白羅斯新增921個確診病例，累計確診達22,973個。此外，該國累計死亡病例達131個，累計治癒病例6,406個。

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+ 7 + 6 + 5

印尼：過去24小時，新增確診病個387例，累計確診病例增至14,032個。死亡病例新增16個，累計973例死亡病個。新增痊癒者91人，累計2,698人痊癒。

印度：聯邦衞生部5月13日公布，該國過去24小時新增3,525宗確診個案，累計增至74,281宗。死亡個案新增122宗，累計2,415宗。康復人數累計24,386人。

印度新冠肺炎疫情：圖為5月10日印度普拉亞格拉杰一班在其他邦回來的民工。他們過去一直徒步或搭便車，嘗試回到位於普拉亞格拉杰的鄉下。（AP）

伊朗：5月10日該國確診病例超過10.7萬個。衞生部5月10日公布，新增1,383例確診病個，累計確診107,603個；新增死亡51個，累計死亡6,640個。

西班牙：該國5月13日公布，過去24小時新增184宗死亡個案，該國累計死亡個案27,104個。新增661個確診個案，累計增至228,691個。

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+ 5 + 4 + 3

比利時：該國5月9日公布，過去24小時新增585個確診個案，累計增至52,596個。死亡個案新增76個，累計8,581個。康復出院人數累計13,411人。

菲律賓：5月10日新增184個確診個案，令累計個案增至10,197個。死亡個案新增15個，令累計死亡個案增至719。該國有1,924人痊癒。

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+ 2

巴基斯坦：衞生部5月10日公布，該國過去24小時新增1,991宗確診個案，累計增至29,465宗。死亡個案新增21宗，累計639宗。康復人數累計8,023人。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月13日公布數據顯示，新增798宗確診個案，累計171,306宗。死亡個案新增101宗，累計7,634宗。

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日本：日本放送協會5月14日報道，國內新增55宗確診個案，為連續4天降至100宗以下，其中10宗來自東京都，全國累計16,103宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至16,815宗。死亡個案新增18宗，累計709宗。

韓國：5月13日公布，過去1天新增26個確診病例，其中22宗屬社區感染，主因與首爾梨泰院夜店爆發集體感染有關，累計確診病例10,962個。該國死亡病例增加1個，累計259個。治癒並解除隔離病例增加25個，累計9,695個。