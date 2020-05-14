【新冠肺炎】紐約大學研究：雅培快速測試漏診48%陽性病例

美國紐約大學（New York University）的研究員5月13日發表報告，指雅培（Abbott Laboratories）的冠狀病毒快速測試漏診48%陽性病例。有關研究未經同行審議，雅培質疑研究結果。

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紐約大學的研究員收集101個鼻拭子樣本，比較雅培ID NOW快速測試和賽沛（Cepheid）病毒測試的結果。賽沛的測試結果有31名患者對病毒呈陽性反應，研究員再用雅培的測試進行檢測，發現其中48%的樣本呈陰性反應。

根據研究，雅培快速測試對陰性病例的檢測較準確，準確度達98.5%。研究員認為，快速測試漏診陽性病例，在臨床上是不能接受。雅培快速測試能夠於13分鐘內得出結果，獲白宮採用，並曾得到總統特朗普（Donald Trump）吹捧。有專家建議白宮考慮停用有關的快速測試。

雅培發表聲明回應研究結果，提到紐約大學的研究結果和其他研究不符。聲明指出，華盛頓州有研究發現，約1,000個樣本中有23個陽性樣本，快速測試成功測出21個，敏感度達91%。截至5月4日，雅培每日生產5萬份測試，計劃6月增產至200萬份。