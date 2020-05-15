【一分鐘看世界】特朗普倡復課太危險？拉美疫情被遺忘、奶茶聯盟

今天是5月15日星期五，在部分時間有陽光、局部地區有驟雨的一天，你需要知道的國際新聞：

特朗普倡復課太危險？

美國總統特朗普（Donald Trump）與頂尖傳染病專家福奇（Anthony Fauci）繼續意見相左，特朗普表明希望美國學校盡快復課，甚至聲稱新冠病毒對兒童的影響很小，但這個說法引來輿論質疑，《刺針》4月底刊出的研究曾提到，兒童和一般大眾的感染風險相約，愈來愈多兒童感染罕有炎症「川崎氏病」也引起關注。在歐洲，部份國家開始率先復課，數以百萬計的學童重返校園，但各項防疫措施仍未能完全安撫家長的焦慮……（按此閱讀更多）

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拉美疫情被遺忘

疫情在全球肆虐，但各國得到的關注並不一樣，正當大家關注美國增加多少個案、俄羅斯疫情全球第二時，拉丁美洲的疫情卻成為「被遺忘的一群」，當地情況嚴峻之餘，抗疫工作可謂無能為力，其中巴西、厄瓜多爾兩國面臨的壓力最大，這場疫情不但反映民眾沒法準備充足外，亦揭露區內經濟政策的失衡……（按此閱讀更多）

新型肺炎：巴西死於疫情的人數不斷上升，墳場集體埋葬死者的場面差不多變成每日常態。（Reuters）

🔻巴西最大城市聖保羅的公墓挖掘逾1.3萬個墓穴🔻

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港台泰「奶茶聯盟」

「中泰網絡大戰」發生後，港台泰網友似乎產生有趣的連結，既一起組成「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance），更有泰國網友在湄公河水源權議題（#StopMekongDam）上尋求港台盟友支援。現在，Twitter大戰高潮已過，但這次鍵盤大戰之後，港台泰的關係會帶來怎樣的改變，又或只是網絡上一次互嘲、互撐跟狂歡……（按此閱讀更多）

網絡推特大戰，港台泰網民「擊退」中國小粉紅後，泰國網友在湄公河水源權議題上尋求港台盟友支援。（路透社）

中美繼續互鬥 特朗普：我對中國非常失望

中美之間的爭拗停不了，美國總統特朗普接受電視台訪問時，他稱對中國感到非常失望，在此之前，美方也指控中國黑客竊取疫苖研究資料。兩方的爭鬥固然不止於口水戰，特朗普已宣布延長行政命令，將繼續限制美國電訊企業採購中國製造商的設備，另一邊廂的中國，則會從6月起推行《網絡安全審查辦法》，預計會對影響外資企業……（按此閱讀更多）

參議員「偷步」拋售股票

美國股市3月出現大跌市觸發多次熔斷，參議院情報委員會主席、共和黨參議員伯爾（Richard Burr）被指於大跌市前拋售最多價值170萬美元的股票。當地傳媒報道，聯邦調查局（FBI）5月13日晚下達搜查令調查事件。伯爾翌日早上決定，在調查未完成期間，先卸下情報委員會主席職務……（按此閱讀更多）

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