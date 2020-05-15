美媒：白宮可能支持發放新一輪現金支票挽救經濟

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍在持續，儘管美國總統特朗普（Donald Trump）急欲重啟經濟活動力挽狂瀾，疫情對美國的嚴重傷害已經造成。美媒5月14日引述消息人士稱，白宮可能支持發放新一輪刺激經濟支票。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）5月14日稱兩名高級官員告訴CNBC有關消息。

第一輪刺激經濟支票是美國國會通過的2萬億美元紓困方案的一部分。法律呼籲用2018或2019年報稅紀錄決定民眾是否符合領取條件。現金髮放金額是個人可領1,200美元，一同報稅的夫妻2,400美元，符合資格的被扶養親屬各500美元。經調整後總收入年逾7.5萬美元的納稅人，以及收入多於15萬美元的夫妻，支票金額將遞減。經調整後總收入年逾9.9萬美元以上者，以及收入多於19.8萬美元的夫妻將不獲發支票。

白宮有意支持新的舉措，料與疫情對經濟及就業市場的衝擊有關。美國首次申領失業救濟金人數逼近300萬。勞工部發布最新統計數據指出，5月3日至5月9日美國當周首次申領請失業金人數為298.1萬人，前值為316.9萬人，這是美國單周新增失業人數連續第6周下降，不過在過去8周內美國失業人數累計增至近3,650萬人。

特朗普在接受美國福克斯商業新聞訪問時表示，他不認為在9月前美國失業率會降至低於10%，但稱經濟之後會在第三季「過渡」，而美國經濟會在2021年再次變得強大。根據美國勞工部的數據，該國失業率已由1個月前的4.4%，升逾3倍至14.7%。

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