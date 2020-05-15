【新冠肺炎．措施】歐洲多國擬局部重開邊境　法國斥資支援旅遊業

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，包括歐、亞、及北美等一些政府認為疫情有趨緩跡象，有意逐步重啟經濟活動，以盡快彌補疫情對製造業與服務業等的傷害。

歐盟：歐盟5月13日公布旅遊業防疫措引，務求趕及暑期旅遊旺季前重新開放跨境旅遊。部份國家已經宣布局部開放邊境，例如波羅的海三國5月15日起互相開放邊境，德國和奧地利的邊境將於6月15日重開，瑞士也有意重開除意大利之外的全部邊境。不過意大利表明反對歐盟內重開邊境的雙邊協議，認為破壞單一市場原則，並威脅退出歐盟。

法國：總理菲利普（Edouard Philippe）5月14日公布耗資180億歐元支援旅遊業。他表示，現時有95%的酒店關閉，政府的首要任務是避免企業破產和職位流失，並指將補貼被迫休假的員工70%薪金。他期望疫情較輕的地區6月2日可以重開餐廳。

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智利：政府5月13日宣布，首都聖地亞哥（Santiago）全面封城，包括之前已解封的周邊地區，並實行強制性檢疫。智利衛生部長馬納利奇（Jaime Manalich）形容該國5月情況嚴峻，全國過去24小時單日新增確診個案，較前一日增加六成，稱封鎖措施是必需做法。

美國：美國加州州立大學5月12日宣布，受新冠肺炎影響，本年秋季將取消親身到校園上課的課程，改為以互聯網遠程授課。

美加：美國和加拿大或延長兩國非必要旅遊限制至6月21日。加拿大政府消息人士5月13日指，現時撤銷限制的話是太早，正與華府商討尋求延長多1個月。美國土安全部官員指，美方也同意延長限制30日，又稱與墨西哥的邊境限制措施亦可能會延長。

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意大利：政府批准一項規模達550億歐元的刺激計劃，幫助國內企業和家庭應對新冠肺炎疫情帶來的衝擊。計劃內容包括向企業提供補貼及稅收減免、向家庭給予育兒津貼等。

冰島：總理雅各斯多提爾（Katrín Jakobsdóttir）5月12日宣布，將不遲於6月15日放寬國際旅客入境限制，旅客將可選擇接受病毒檢測，或是隔離14天。檢測結果可同日出爐，呈陰性反應人士將不需要自我隔離。當局並要求入境人士下載及使用官方追蹤應用程式。

泰國：《曼谷郵報》5月12日報道，泰國政府計劃向外國旅客徵收每人最多300泰銖（約72港元）稅款，用於提振當地受疫情重創的旅遊業。旅客由海陸空口岸赴泰，都要徵收旅遊稅。乘坐飛機的旅客稅收會附加在機票價格內，當局正研究如何徵收陸路或海路過境旅客的徵收。

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印度：總理莫迪（Narendra Modi）5月12日宣布推出總值20萬億盧比的刺激經濟計劃，以提振當地受疫情打擊的經濟。計劃規模相當於印度國內生產總值10%，希望能解決大量失業及企業長期停工等問題。當局會在未來幾天公布詳情，一攬子計劃會包括中小企、勞工及中產階級等。

西班牙：當地政府公布自5月15日起所有入境旅客要隔離14天，期間只可因為購買日用品、求醫或在必須的時候外出，措施會生效至起碼5月24日。

美國：美國密歇根州的工人5月11日開始返回生產線，汽車業展開重啟工作。密歇根州一些汽車配套供應商11日重新開啟，讓維持生產必需的最少量工人返崗，為5月18日恢復汽車生產做準備。密西根州為美國中西部工業州，受到疫情與之後的經濟影響的嚴重衝擊。

底特律三大汽車製造商——通用汽車、福特汽車，及菲亞特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles）已表示，他們計劃5月18日恢復北美工廠的汽車生產。

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