美參議院情報委員會主席暫卸職務　涉「偷步」拋售股票遭FBI調查

美國股市3月出現大跌市觸發多次熔斷，參議院情報委員會主席、共和黨參議員伯爾（Richard Burr）被指於大跌市前拋售最多價值170萬美元的股票。當地傳媒報道，聯邦調查局（FBI）5月13日晚下達搜查令調查事件。伯爾翌日早上決定，在調查未完成期間，先卸下情報委員會主席職務。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）5月14日指出，當日收到伯爾通知，決定在調查未完成期間卸下情報委員會主席的職務。麥康奈爾指出，有關請決定接納，並符合委員會最佳利益。

《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）5月13日引述知情人士指出，聯邦調查局當晚獲得搜查令，沒收伯爾的手機作調查。

參議院紀錄顯示，伯爾和妻子在1月底至2月中超過30宗交易中，拋售價值60萬至170萬美元的股票，部份股票的公司旗下擁有酒店。大部份交易於2月13日進行，伯爾同日在北卡羅來納州發表演說，估計疫情將帶來嚴重影響，包括停課等。

外界質疑伯爾可能是收到有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的情報後，才決定拋售股票，涉違反操守及法規。美聯社就引述知情人士報道，伯爾拋售大部份股票時，一周情報委員會未有收到疫情簡報。

來自喬治亞州的共和黨新晉參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）也被指於1月底出席參議院衛生委員會會議後開始拋售股票。