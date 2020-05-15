【新冠肺炎】美國FDA指雅培快速測試結果或不準確

美國食品和藥物管理局（FDA）5月14日表示，收到至少15份報吿指美國雅培（Abbott）製藥公司的新型冠狀病毒檢測結果不準確，誤把患者檢測為沒有感染病毒的人，該局會展開調查。

FDA器械與放射保健中心（Center for Devices and Radiological Health）官員斯坦澤（Tim Stenzel）就此發表聲明，指出雅培測試可能會錯誤地讓使用者認為自己沒有患上新冠肺炎。

特朗普（右）5月2日曾表示自己接受了雅培公司的快速檢疫法檢測。圖爲他與美國衛生部助理部長吉魯瓦爾4月20日出席白宮記者會（Reuters）

但聲明也表示，雅培的快速測試法可以繼續使用，內容指該測試仍然能夠在數分鐘內正確檢測出大多數染疫病例，但對於陰性的測試結果，則可能需要接受更多測試。

FDA又補充說，目前正在和雅培合作，審核不準確的測試結果，雅培方面已經表示同意進行進一步的臨床研究，通過對測試結果為陽性的患者進行檢測，分析測試和準確性之間的關聯。

美國紐約大學（New York University）的研究員5月13日發表報告，指雅培（Abbott Laboratories）的冠狀病毒快速測試漏診48%陽性病例。有關研究未經同行審議，雅培質疑研究結果。

雅培當時發表聲明回應稱，紐約大學的研究結果和其他研究不符。截至5月4日，雅培每日生產5萬份測試，計劃6月增產至200萬份。

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