【新冠肺炎・疫情】全球453萬人確診　巴西墨西哥單日病例創新高

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過453萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月16日上午7時32分，全球確診個案新增91,076宗，累計增至4,534,673宗。死亡人數新增4,656人，累計增至307,108人。數據顯示，累計確診病例數字較多的國家是美國、俄羅斯、英國、西班牙、意大利、巴西、法國及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月16日上午7時32分，美國新增確診個案25,147‬‬‬個，累計增至1,442,924個，死亡個案新增1,595個，累計增至87,493個。痊癒個案為250,747個。美國已有約1,072萬人接受檢測。

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巴西：衞生部5月15日公布新增824宗死亡個案，累計增至14,817宗。確診個案增加15,305宗，再創單日新高，累計增至218,223宗。

墨西哥：衛生部5月15日公布新增290宗死亡個案，累計增至4,767宗。確診個案增加2,437宗，再創單日新高，打破5月14日錄得2,409宗個案的紀錄，累計增至45,032宗。墨西哥5月12日錄得單日最高死亡個案，達到353宗。

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俄羅斯：俄羅斯5月15日公布新增10,598宗確診個案，累計增至262,843宗。死亡個案增加113宗，累計增至2,418宗。俄羅斯曾一度連續11天新增確診數目破萬，5月14日回落至9,974宗。

總統普京（Vladimir Putin）5月14日在電視轉播的政府會議上宣布，現年41歲的科學和高等教育部部長法利科夫（Valery Falkov）曾感染新冠肺炎，現已康復。法利科夫是第6位確診的俄國高官。

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意大利：民防部5月15日公布新增242宗死亡個案，累計增至31,610宗。確診個案增加789宗，累計增至223,885宗。死亡個案和確診個案較前一日回落。

西班牙：衞生部5月15日公布新增138宗死亡個案，累計增至27,459宗。確診個案增加643宗，累計增至230,183宗。

法國：衞生部5月15日公布新增104宗死亡個案，較前一日的351宗大幅減少，累計增至27,529宗。確診個案增加563宗，幅度維持於4%左右，累計增至141,919宗。

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泰國：泰國5月15日公布新增7宗確診個案，累計3,025宗。死亡個案未有增加，累計56宗。當地在5月13日沒有錄得任何染疫病例，是兩個多月來首次零確診，對上一次錄得零確診是3月9日。

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日本：日本放送協會，國內5月15日新增50宗確診個案，累計增至16,253宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至16,965宗。死亡個案新增16宗，累計742宗。

日本放送協會又指，東京都政府相關人士表示，東京單日新增9宗確診個案，是自3月22日以來再度出現個位數，亦是連續13天單日新增低於100宗，累計增至5036宗。死亡個案新增7宗，累計增至219宗。

韓國：5月15日公布，過去1天新增27個確診病例，其中22宗屬社區感染，主因與首爾梨泰院夜店爆發集體感染有關，累計確診病例11,018個。該國14日沒有死亡病例，累計仍維持在260個。治癒並解除隔離病例增加59個，累計9,821個。