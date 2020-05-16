【新冠肺炎】美國企業宣稱發現100%抑制新冠病毒的抗體

美國霍士新聞（Fox News）5月15日報道，加州一間生物製藥公司Sorrento Therapeutics宣稱他們發現一種能夠100%抑制新冠病毒感染的抗體，該抗體被稱為STI-1499。

該公司已向美國食品和藥物管理局（FDA）申請緊急批准，但尚未獲批。消息公布後，公司股價飆升近220%。

世界各地的多家公司和大學一直在探索利用抗體來對抗新冠病毒。Sorrento Therapeutics發現的抗體屬於「中和」類。抗體可以作為人體細胞的「保護罩」，防止導致新冠肺炎的病毒進入細胞。抗體可以完全與病毒的某部分結合，將病毒包裹起來，並將它們移出身體。當抗體阻止病毒進入人體細胞時，病毒就無法存活。

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美媒提出質疑

雖然Sorrento Therapeutics對這種病毒的效果在實驗室對人體細胞的測試中得到了證實，但不能說明它已經阻止人體的感染。這種抗體還沒有在人體上測試過，所以它在體內的表現和潛在的副作用都是完全未知的。

《華爾街日報》5月15日刊出的文章指出，該公司本來名氣不大，加上尚無任何證據表明該抗體對人類安全或有效，文章認為該公司的說法存疑。