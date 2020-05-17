【新冠肺炎・疫情】全球逾462萬人確診　巴西病例增至全球第四多

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過462萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月17日上午7時32分，全球確診個案新增74,777宗，累計增至4,629,575宗。死亡人數新增3,522‬人，累計增至311,425人。數據顯示，累計確診病例數字較多的國家是美國、俄羅斯、英國、巴西、西班牙、意大利、法國及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月17日上午7時32分，美國新增確診個案23,231個，累計增至1,466,628個，死亡個案新增1,162個，累計增至88,730個。痊癒個案為268,736個。美國已有約1,107萬人接受檢測。

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印度：印度衞生部5月16日宣布，該國新型冠狀病毒肺炎新增確診病例3,970例，累計確診病例增至85,940例。新增死亡病例103例，累計死亡病例2,752例。

巴西：衞生部5月16日公布新增816宗死亡個案，累計增至15,633宗。確診個案增加14,919宗，累計增至233,142宗，超越西班牙和意大利，成為全球病例第四多國家。

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墨西哥：衛生部5月16日公布新增278宗死亡個案，累計增至5,045宗。確診個案增加2,112宗，累計增至47,144宗。墨西哥5月15日確診個案再創單日新高，增加2,437宗；5月12日則錄得單日最高死亡個案，達到353宗。

衞生和家庭福利部5月16日公布，該國新增3,970宗確診個案，累計增至85,940宗，累計確診數目超越中國。死亡個案新增103宗，累計增至2,752宗。

泰國：泰國5月15日公布新增7宗確診個案，累計3,025宗。死亡個案未有增加，累計56宗。當地在5月13日沒有錄得任何染疫病例，是兩個多月來首次零確診，對上一次錄得零確診是3月9日。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）公布數據，截至5月16日零時，德國新增620個確診個案，累計確診173,772個；死亡個案新增57個，累計增至7,881個。

俄羅斯：5月16日最新數據顯示，俄羅斯過去24小時內新增9,200個確診病例，累計確診272,043個；死亡個案新增119個，累計死亡病例2,537個。該國新增確診個案例字較前一天的10,598個回落。

孟加拉：5月16日公布，24小時內新增930個確診病例，累計20,995個；新增死亡個案16個，累計死亡314個。

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意大利：民防部5月16日公布新增153宗死亡個案，為3月9日以來最低，累計增至31,763宗。確診個案增加875宗，累計增至224,760宗。

西班牙：衞生部5月16日公布新增102宗死亡個案，累計增至27,563宗。確診個案增加515宗，累計增至230,698宗。

法國：衞生部5月16日公布新增96宗死亡個案，累計增至27,625宗。確診個案增加372宗，累計增至142,291宗。

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日本：日本放送協會，國內5月16日新增57宗確診個案，累計增至16,310宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,022宗。死亡個案新增19宗，累計761宗。

日本放送協會又指，東京都政府相關人士表示，東京15日單日新增9宗確診個案，是自3月22日以來再度出現個位數，亦是連續13天單日新增低於100宗。東京16日新增14宗，累計增至5,050宗。死亡個案新增11宗，累計增至230宗。

韓國：疾病管理本部5月16日公布，該國新增19宗確診病例，是自5月9日後單日確診病例首次低於20宗，累計增至11,037宗。死亡病例新增2宗，累計262宗。康復人數累計9,851人。

首爾梨泰院夜店爆發集體感染，截至5月15日，相關確診病例累計161宗。