中國幫聯合國「追債」　指美國拖欠分攤費用逾20億美元

中美關係因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情日益緊張之際，兩國在聯合國的角力也愈加明顯。中方代表5月15日發表聲明，罕見點名指美國拖欠的攤分費用已超過20億美元。

綜合媒體5月16日報道，中方代表5月15日發表聲明呼籲聯合國成員國「誠實履行對聯合國的財政義務」。

根據聯合國官網公布的消息，截至2020年5月13日，91個會員國全額繳納2020年的經常預算攤款。從列表上可看出，繳納經費最高的三個國家為中國、日本和德國，金額分別約為3.3億、2.4億和1.7億美元。而在經費預算中攤派比例最高的美國確實尚未出現在列表中。

聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）指出成員國拖欠聯合國經常性預算會費16.2億美元，拖欠維和攤分款項21.2億美元。但她沒有說明美國拖欠的金額。

值得一提的是，聯合國大會相關委員會5月14日就「改善聯合國財政狀況」展開討論，中國常駐聯合國代理副代表姚紹俊呼籲，特別是有支付能力的國家應儘快補足未交款項。

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新華社報道，姚紹俊在會上表示，中方作為聯合國第二大會費國與維和攤款出資國，在因抗擊新冠疫情承受較大財政壓力的情況下，仍然足額繳納會費攤款，以實際行動支持聯合國。中方還積極支持世界衛生組織（WHO）工作，在此前捐款2,000萬美元基礎上，再追加3,000萬美元捐款。

姚紹俊在5月14日的討論會指出，美國拖欠聯合國會費11.65億美元，拖欠維和攤款13.32億美元，是最大的欠費國。美聯社認為，中方代表單獨點名美國批評不太尋常，與美國總統特朗普（Donald Trump）對中國有關新冠疫情的指責不無關係。

對於中國的點名，美方代表的一名發言人表示：「中國在新冠危機中存在掩蓋疫情和處理不當的行為，現在渴望轉移視線，這只不過是一個新的例子。」

德國之聲指出，美中兩國皆希望通過會費問題影響聯合國，只是手段不同，前者是推遲交費，後者則是增加會費。據聯合國網站消息，繼「2016年至2018年聯合國會費與維和比額期成為第二大維和經費出資國之後」，中國在2019年至2021年聯合國會費與維和比額「常規預算分攤比例上超過日本」，成為第二大預算資金繳納國，僅次於美國。