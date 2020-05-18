中國為何不會屈服於特朗普的挑釁

最近一段時間，美國「懲罰」中國的呼聲越來越高，一些俄羅斯專家認為，美國總統特朗普（Donald Trump）通過這種方式，解決自己的選前任務，並試圖遏制中國大流行後恢復本國經濟過程中的新突破。

美國恐華症逐漸接近極點，「懲罰」中國的呼聲越來越高，原因似乎是中國在抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中行動不利。共和黨議員布萊克本（Marsha Blackburn）致函同事們，呼籲不要和中國公司舉行會晤，且在與中國官員們交流時謹慎行事。

美國一些議員還提交對中國實施制裁法律草案，建議限制中國在美記者簽證有效期90天，以此繼續與中國進行「簽證之戰」。美國總統特朗普5月14日對中國發出從未有過的威脅和打壓，稱因大流行局勢，美國可完全中斷與中國的所有關係。

在疫情大流行背景下，美國與中國展開新的對抗陣地。大流行顯示出，美國正失去其宣稱的世界領袖的可能性。他們需要重新思考，擺脱大流行後自己在世界上的地位。俄羅斯戰略研究院專家別利亞耶夫認為，新冠病毒肺炎疫情危機後，在啟動經濟恢復方面，美國正輸給中國。

別利亞耶夫稱，「目前，正出現擺脱大流行的迹象。而且，不同國家的程度不一。中國已在恢復經濟，而且很順利，但美國人，卻正越來越深地陷入到這場危機當中。大流行發生前，美國已在發展速度方面落後於中國，並在許多領域數量增長方面輸給中國。現在，危機狀態後的起跑開始了，中國人在起跑線領先。起跑時落後，意味着隨後比賽會有很多問題。美國人明白，他們正在輸掉，因此，在沒可能發展經濟的情況下，試圖用政治手段遏制中國。而且，他們通常不惜動用任何手段和方法。」

美國的一些盟友，也被捲入反華攻勢當中。世界衛生大會召開前，美國正積極吸引自己的盟友和他們控制的國際機構，以建立起廣泛的反華陣線。

在反華攻勢中，「五眼聯盟」國家也唱起了協奏曲。該機構包括美國、澳洲、新西蘭、英國和加拿大。這些國家支持美國啟動調查世衛組織和中國抗擊大流行所起的角色。儘管中國強烈抗議，但其中的一些國家，還是宣布邀請台灣參加世界衛生大會。

別利亞耶夫認為，建立反華聯盟，很難說能幫助美國遏制中國，並維繫之前的國際秩序。

別利亞耶夫指出，「這是美國政治的標識：試圖將盡量多的某種程度依賴美國的國家吸引到自己的政治軌道上。這些國家，或在政治上、或在經濟上、或在意識形態上對美國有依賴性。他們在與中國對抗中，試圖維持他們創建的、但已在崩塌的世界秩序。他們試圖將這個世界殘餘整合到自己身邊，哪怕是在精神上或道義上給中國造成損失。中國完全站得住腳跟，而且不僅在經濟領域。中國在與美國政治競賽中，已獲得顯著分數。很明顯，中國正成為世界新領袖。」

俄羅斯衛星通訊社5月16日稱，美國試圖在語言心理戰中激怒中國，挑唆中方採取過激的反美動作，但這不會帶來預期的效果。中國在各個層面，或通過國家元首電話交談、或通過外交部、國防部和衛生機構代表召開視像會議，向他們闡述有關原則立場。北京的夥伴表示，反對以大流行為藉口抹黑中國，支持世衛組織在世界抗擊大流行方面的主導作用，並願意秉承「一中」原則。