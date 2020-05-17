【新冠肺炎】特朗普Twitter推文指中國對世衛資助太少

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美國總統特朗普（Donald Trump）5月16日表示，美國正在考慮恢復對世界衛生組織（WHO）的部分資助，但只有此前水平的10%。特朗普抱怨稱：「為什麼中國人口比我們多得多，卻只向世界衛生組織、聯合國支付很少的錢？」

美國總統特朗普5月16日在Twitter發文，稱美國正在考慮恢復對世界衛生組織的部分資助，美國對該組織的資助將減少90%。

特朗普16日的推文中回應霍士商業網絡主播多布斯（Lou Dobbs）說：「盧奧（Luo），這只是正在考慮的眾多概念之一，根據這些概念，我們將支付多年來所付出的款項的10％，與中國支付的、更低的金額相匹配。」特朗普亦補充說，他尚未做最後決定，而所有原定給予世衛的款項仍在凍結。

特朗普16日發表的另外一則推文稱，「為什麼中國，幾十年來，人口比我們多得多，卻只向世界衛生組織，聯合國支付很少的錢，最糟的是，世界貿易組織，他們被WTO認為是所謂的「發展中國家」……因此獲得了相對於美國和其他國家的巨大優勢，那麼其他人呢。在瘟疫從中國傳入美國之前，我們的經濟讓每個人大為驚訝，是有史以來最好的國家。我們將重返這個狀態，不久就會！」

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據美國《華爾街日報》16日報道，根據世界衛生組織的記錄，在截至2019年年底的兩年時間裏，美國向該組織捐款8.93億美元。華府之前說過美國會在2019年財年向世衛提供4.53億美元。

在此期間，中國對WHO的捐款略低於8.6萬美元。近幾個月來，由於疫情爆發，北京增加了對該組織的資助，並宣布追加提供5,000萬美元的捐款。

霍士新聞網絡援引一封信的草稿5月15日報道稱，特朗普準備恢復對世界衛生組織的部分資助，與中國的分攤會費相當。

路透社16日稱，美國是世界衛生組織最大的捐助國。如果像霍士新聞網絡報道所指出的那樣，美國的捐款與中國的水平看齊，那麼它的新資助水平將是以前每年大約4億美元資助額的十分之一。

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