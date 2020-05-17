【新冠肺炎】特朗普Twitter推文指中國對世衛資助太少

美國總統特朗普（Donald Trump）5月16日表示，美國正在考慮恢復對世界衛生組織（WHO）的部分資助，但只有此前水平的10%。特朗普抱怨稱：「為什麼中國人口比我們多得多，卻只向世界衛生組織、聯合國支付很少的錢？」

美國總統特朗普5月16日在Twitter發文，稱美國正在考慮恢復對世界衛生組織的部分資助，美國對該組織的資助將減少90%。

特朗普16日的推文中回應霍士商業網絡主播多布斯（Lou Dobbs）說：「盧奧（Luo），這只是正在考慮的眾多概念之一，根據這些概念，我們將支付多年來所付出的款項的10％，與中國支付的、更低的金額相匹配。」特朗普亦補充說，他尚未做最後決定，而所有原定給予世衛的款項仍在凍結。

Lou, this is just one of numerous concepts being considered under which we would pay 10% of what we have been paying over many years, matching much lower China payments. Have not made final decision. All funds are frozen. Thanks! https://t.co/xQUzHy4NDa — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020

特朗普16日發表的另外一則推文稱，「為什麼中國，幾十年來，人口比我們多得多，卻只向世界衛生組織，聯合國支付很少的錢，最糟的是，世界貿易組織，他們被WTO認為是所謂的「發展中國家」……因此獲得了相對於美國和其他國家的巨大優勢，那麼其他人呢。在瘟疫從中國傳入美國之前，我們的經濟讓每個人大為驚訝，是有史以來最好的國家。我們將重返這個狀態，不久就會！」

.....are therefore given massive advantages over The United States, and everyone else? Prior to the Plague floating in from China, our Economy was blowing everybody away, the best of any country, EVER. We will be there again, and soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020

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據美國《華爾街日報》16日報道，根據世界衛生組織的記錄，在截至2019年年底的兩年時間裏，美國向該組織捐款8.93億美元。華府之前說過美國會在2019年財年向世衛提供4.53億美元。

在此期間，中國對WHO的捐款略低於8.6萬美元。近幾個月來，由於疫情爆發，北京增加了對該組織的資助，並宣布追加提供5,000萬美元的捐款。

霍士新聞網絡援引一封信的草稿5月15日報道稱，特朗普準備恢復對世界衛生組織的部分資助，與中國的分攤會費相當。

路透社16日稱，美國是世界衛生組織最大的捐助國。如果像霍士新聞網絡報道所指出的那樣，美國的捐款與中國的水平看齊，那麼它的新資助水平將是以前每年大約4億美元資助額的十分之一。