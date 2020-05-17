美媒解讀華官暗示北京曾下令銷毀病毒樣本　似乎證實美國務卿指控

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月6日指控「中國衛健委1月3日下令銷毀病毒樣本」，中國國家衛生健康委員會15日回應。

美國《華爾街日報》5月16日報道，中國似乎證實美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的說法，有中國官員稱北京政府曾在1月初指示國內實驗室銷毀冠狀病毒樣本，但稱這是為降低生物安全風險。

國家衛健委科教司監察專員劉登峰稱中國在疫情早期曾經基於「防範生物樣本病原泄漏、確保生物安全」的原則，做出「對引起不明原因肺炎的病原體暫按二類高致病性病原進行管理」的決定。劉登峰表示相關指責是「斷章取義、有意混淆視聽」。

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美國《華爾街日報》5月16日發表題為《中國告訴實驗室銷毀冠狀病毒樣品以降低生物安全風險》（China Told Labs to Destroy Coronavirus Samples to Reduce Biosafety Risks）解讀稱，劉登峰似乎證實蓬佩奧的說法。

蓬佩奧是在5月6日的記者會上指控中國隱瞞疫情，並指衛健委1月3日下令銷毀病毒樣本。蓬佩奧稱指示銷毀病毒是隱瞞操作的一部分，是「斷章取義，目的是誤導人們。」

《華爾街日報》16日的報道稱，包括美國在內的許多國家的政府都有相關規定，要求生物安全評級較低的實驗室銷毀或轉移特別危險的病原體樣本。

《華爾街日報》報道稱，2019年12月底，武漢當地政府從一個據信病毒已開始廣泛傳播的市場收集大量樣本，並招募專業的消毒人員來協助這項工作。4個月後，官員們還沒有與中國以外的任何實驗室分享這些樣本的任何數據。

一些中外研究人員對《華爾街日報》說，他們從中國官員那裏得知，從武漢市場上拿來的動物已經被銷毀。