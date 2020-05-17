【新冠肺炎】美國男遊夏威夷違「隔離令」　Instagram打卡遭舉報

美國紐約23歲男子彼得斯（Tarique Peters）夏威夷旅遊，但涉嫌違反14天的「隔離令」。他到訪威基基灘（Waikiki），並在Instagram「打卡」，因而遭當地居民舉報。彼得斯5月15日被捕，其保釋金為4000美元（約3.1萬港元）。假若他罪成，可能要面臨5000美元（約3.9萬港元）罰款及1年監禁。

彼得斯被捕後，已於15日被送進監獄拘留。

彼得斯5月11日抵達歐胡島（O'ahu），並在Instagram上載自己在威基基灘上曬太陽和手持滑浪板的相片。

州政府辦公室5月15日發聲明指，彼得斯涉嫌當日離開酒店房間，並乘搭交通工具到訪多處。內文指出，有市民在Instagram看到他的照片後向有關部門舉報，亦有酒店職員向調查人員提供資料，指看過彼得斯本周多次離開房間。

根據夏威夷運輸部，抵達當地的旅客需自我隔離14日，期間不能離開酒店房間或居住地，同時要簽署文件，表明自己知道違反隔離令是刑事罪行，而違法者可能面臨5,000美元罰款和監禁1年的刑罰。

彼得斯的行為觸發當地網民的怒火。名為turquoiseshadows的網民指出，當地沒有像美國大陸有那麼好的醫療基礎建設，不能像美國大部地方一樣處理疫情。turquoiseshadows指彼得斯做出這種行為時只想到自己，請他在回家途中反省，以及跟所有以夏威夷為家的人，以及住在此地的長者道歉。