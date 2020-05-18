【一分鐘看世界】中美貿易戰新時代？旅遊泡泡、拉美疫情

今天是5月18日星期一，下雨的早上，你需要知道的國際新聞：

「旅遊泡泡」改變外遊模式？

新型肺炎疫情開始緩和，各國都陸續放寬封城措施，意味跨國旅遊即將回復。澳洲和新西蘭率先提議「旅遊泡泡」（travel bubble），容許對方公民往來，再擴展至其他疫情較為輕微的國家和地區。而歐洲亦有意仿傚，但遭到意大利以脫歐為威脅反對。不過這種保障各國民眾健康的外遊通道模式，或可為復辦跨國體育賽事猜來啟示……（按此閱讀更多）

機場空無一人的情境，會否隨著「旅遊泡泡」而成為過去？（Reuters）

疫情下更被忽略的一群

拉丁美洲的新型肺炎疫情仍然持續，巴西的確診個案更升至全球第四，總統博爾索納羅的放任政策備受批評，當地更在一個月內有兩位衛生部長辭職。不過區內的疫情數字並非完全反映事實的全部，其中一直為人詬病的擠迫監獄，疫情可能更加恐怖……（按此閱讀更多）

新型肺炎：秘魯首都利馬一間監獄在4月27日發生騷亂，囚犯抗議當局沒採取足夠防疫措施，事件導致多名囚犯喪生。（AP）

5000億斷交大計？

美國總統特朗普表示，美中兩國簽訂首階段貿易協議後不久，全球就爆發新型肺炎疫情。他對於中國的處理方式感到失望，更揚言華府可以藉此與北京斷交，從而節省5000億美元。不過特朗普一旦下令與中國「割席」，是否如他所言般有著數？（按此閱讀更多）

特朗普經常語出驚人，今次就談到美國或與中國斷交。（Reuters）

中美貿易戰進入新時代？

電子業界最近接連公布3個消息：台積電赴美設廠、美國宣布進一步收緊對華為限制、鴻海2020年第一季度純利大降近九成。其中半導體龍頭台積電到亞利桑那州設廠，被認為是為了避免成為中美貿易戰的炮灰，但該公司或可能向遭美國封殺的華為交易，而華府卻未有統一立場。另方面，北京擬推出反制措施，以思科及蘋果公司作為目標。連串的事件亦反映美中之間的貿易戰或已進入新一頁……（按此閱讀更多）

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