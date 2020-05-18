【一分鐘看世界】中美貿易戰新時代？旅遊泡泡、拉美疫情

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今天是5月18日星期一，下雨的早上，你需要知道的國際新聞：

「旅遊泡泡」改變外遊模式？

新型肺炎疫情開始緩和，各國都陸續放寬封城措施，意味跨國旅遊即將回復。澳洲和新西蘭率先提議「旅遊泡泡」（travel bubble），容許對方公民往來，再擴展至其他疫情較為輕微的國家和地區。而歐洲亦有意仿傚，但遭到意大利以脫歐為威脅反對。不過這種保障各國民眾健康的外遊通道模式，或可為復辦跨國體育賽事猜來啟示……（按此閱讀更多

機場空無一人的情境，會否隨著「旅遊泡泡」而成為過去？（Reuters）

疫情下更被忽略的一群

拉丁美洲的新型肺炎疫情仍然持續，巴西的確診個案更升至全球第四總統博爾索納羅的放任政策備受批評，當地更在一個月內有兩位衛生部長辭職。不過區內的疫情數字並非完全反映事實的全部，其中一直為人詬病的擠迫監獄，疫情可能更加恐怖……（按此閱讀更多

新型肺炎：秘魯首都利馬一間監獄在4月27日發生騷亂，囚犯抗議當局沒採取足夠防疫措施，事件導致多名囚犯喪生。（AP）

5000億斷交大計？

美國總統特朗普表示，美中兩國簽訂首階段貿易協議後不久，全球就爆發新型肺炎疫情。他對於中國的處理方式感到失望，更揚言華府可以藉此與北京斷交，從而節省5000億美元。不過特朗普一旦下令與中國「割席」，是否如他所言般有著數？（按此閱讀更多

特朗普經常語出驚人，今次就談到美國或與中國斷交。（Reuters）

中美貿易戰進入新時代？

電子業界最近接連公布3個消息：台積電赴美設廠、美國宣布進一步收緊對華為限制、鴻海2020年第一季度純利大降近九成。其中半導體龍頭台積電到亞利桑那州設廠，被認為是為了避免成為中美貿易戰的炮灰，但該公司或可能向遭美國封殺的華為交易，而華府卻未有統一立場。另方面，北京擬推出反制措施，以思科及蘋果公司作為目標。連串的事件亦反映美中之間的貿易戰或已進入新一頁……（按此閱讀更多

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