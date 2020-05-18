【新冠肺炎・疫情】全球逾471萬人染疫　印度逾9.6萬確診全亞最多

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過471萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月18日下午2時32分，全球確診個案新增6,351‬宗，累計增至4,716,965宗。死亡人數新增225‬人，累計增至315,248人。數據顯示，累計確診病例數字較多的國家是美國、俄羅斯、英國、巴西、西班牙、意大利、法國及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月18日下午2時32分，美國確診個案新增366‬宗，累計增至1,486,742個；死亡個案新增14‬宗，累計增至89,564個。痊癒個案為272,265個。美國已有約1,149萬人接受檢測。

圖為5月14日發生群聚感染個案的韓國首爾梨泰院。平時有不少遊人的街道，變得空無一人。（Reuters）

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+ 7 + 6 + 5

伊朗：衞生部5月17日公布，該國新增1,806宗確診病例，累計增至120,198宗。死亡病例新增51宗，累計6,988宗。康復人數累計94,464人。

印尼：衞生部官員尤里安托（Achmad Yurianto）公布，該國5月17日新增489宗確診病例，累計增至17,520宗。死亡病例新增59宗，累計1,148宗。

印度：衞生和家庭福利部5月18日宣布，該國過去24小時新增5,242宗確診病例，累計增至逾96,000宗。死亡病例新增157宗，累計3,029宗。

泰國：泰國5月17日公布新增3宗確診個案，累計增至3,028宗。死亡個案未有增加，累計56宗。康復人數累計2,856人。泰國：泰國5月17日公布新增3宗確診個案，累計增至3,028宗。死亡個案未有增加，累計56宗。康復人數累計2,856人。

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+ 3 + 2

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月17日公布數據，德國新增583個確診個案，累計確診174,355個；死亡個案新增33個，累計增至7,914個。

墨西哥：衛生部5月17日公布新增132宗死亡個案，累計增至5,177宗。確診個案增加2,075宗，累計增至49,219宗。墨西哥5月15日確診個案再創單日新高，增加2,437宗；5月12日則錄得單日最高死亡個案，達到353宗。

衞生和家庭福利部5月16日公布，該國新增3,970宗確診個案，累計增至85,940宗，累計確診數目超越中國。死亡個案新增103宗，累計增至2,752宗。

巴西：衞生部5月17日公布新增485宗死亡個案，累計增至16,118宗。確診個案增加7,938宗，累計增至241,080宗。該國16日累計確診個案超越西班牙和意大利，成為全球病例第四多國家。

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+ 3 + 2

俄羅斯：該國5月18日公布新增8,926個確診病例，累計增至290,678個；死亡個案新增91個，累計死亡病例2,722個。

孟加拉：5月16日公布，24小時內新增930個確診病例，累計20,995個；新增死亡個案16個，累計死亡314個。

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意大利：民防部5月17日公布新增145宗死亡個案，累計增至31,908宗。確診個案增加675宗，為3月4日以來新低，累計增至225,435宗。

西班牙：衞生部5月17日公布新增87個死亡個案，累計增至27,650個。確診個案增加652例，累計增至231,350個。這是該國2個月以來，單日死亡個案首度低於100個。

法國：衞生部5月17日公布新增483宗死亡個案，為4月23日以來新高，主因計及地方衛生部門以外的額外數字，累計增至28,108宗。確診個案增加190宗，累計增至 142,481宗。

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+ 4 + 3 + 2

日本：日本放送協會，國內5月17日新增27宗確診個案，累計增至16,337宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,049宗。死亡個案新增8宗，累計769宗。

日本放送協會又指，東京都政府相關人士表示，東京15日單日新增9宗確診個案，是自3月22日以來再度出現個位數，亦是連續13天單日新增低於100宗。東京17日新增5宗，累計增至5,055宗。

韓國：疾病管理本部5月18日公布，該國新增15宗確診病例，累計增至11,065宗。同日新增1宗死亡病例，累計263宗。康復人數累計9,904人。

首爾梨泰院夜店爆發集體感染，截至5月17日，相關確診病例累計168宗。