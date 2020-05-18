美軍無人太空飛機X-37B升空　任務內容成謎

美國軍方5月17日為X-37B無人太空飛機送上地球軌道，但當局沒透露今次執行的任務內容，為這款新型飛機增添神秘感。

X-37B由宇宙神五號（Atlas V）火箭搭載，原本安排在16日於佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射，但遭到惡劣天氣而順延一天。負責發射的聯合發射聯盟公司（United Launch Alliance）在發射後個半小時宣布，火箭成功進入軌道。

X-37B曾多次試飛，其外形帶有舊式穿梭機的影子。（Reuters）

X-37B是一架太陽能飛機，可以在沒有機組人員的情況下透過遙控飛行。當局沒披露它的實際任務、或在軌道上逗留多久，但有份參與開發的飛機製造商波音公司（Boeing）的高級副總裁切爾頓（Jim Chilton）指出，它的每項任務的時間都在逐漸延長。

今次亦是該款飛機第6次飛行任務，它在2010年首次試飛，同型號飛機至今一共在地球軌道飛行2,865天。而對上一次任務則為期兩年，在太空連續飛行780天後，於2019年10月返回地球。

X-37B與美國太空總署（NASA）的舊式穿梭機有幾分相似，但前者長度只有9米長，是穿梭機的四分一。報道指，這次送上軌道的X-37B內額外設有實驗艙，載有NASA和美國海軍研究實驗室的實驗設備等。

連同這次發射在內，美國新成立的太空軍一共兩度發射火箭，另一次則是在3月時運載一枚國家安全衛星到軌道。