【新冠肺炎】5G網絡被指散播疫情　美國警告設施或遭襲擊

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，各國提出調查病毒源頭之時，有陰謀論指5G網絡與疫情擴散有關。美國國土安全部（DHS）指出，越來越多的人開始相信這個說法，警告5G設施可能成為攻擊目標。

美國廣播公司（ABC）5月17日報道，一份國土安全部情報報吿指，當局評估，將COVID-19與擴展5G網絡扯上關係的陰謀論，正在鼓吹對全球通訊設施的攻擊，更指情況可能隨疫情持續而有加無減，包括呼籲襲擊通訊業人士等。

報吿提到，暴力的極端分子吸納網上發佈、聲稱無線基礎設施對人體健康有害、且有助散播疫情的錯誤信息，並引來全球志同道合的人共謀破壞5G設施的正當性以及行動方案，當中部分人士已經揚言在美國多州的訊號塔縱火和破壞等行為。

除了美國，西方多個國家早前已發生多宗5G訊號塔遭縱火事件，其中英國伯明翰（Birmingham）和默西塞德郡（Merseyside）的兩座5G訊號塔接連被縱火，而荷蘭亦有5G訊號塔遭到類似破壞，當地傳媒指，疑犯更在現場留下了反5G口號噴漆。荷蘭多個團體一直反對鋪設5G網絡，他們擔心無線電波會損害人體健康，亦有聲音質疑5G技術可能侵犯個人私隱。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情期間的日常生活情況，請點擊放大觀看：