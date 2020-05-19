【新冠肺炎】特朗普服用羥氯喹防病毒　健康專家驚訝：瘋狂之舉

美國是 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情最嚴重的國家，美國總統特朗普（Donald Trump）5月18日透露，自己正在服用一種未經科學認證的藥物——羥氯喹（Hydroxychloroquine），外界一片譁然。

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特朗普5月18日在白宮的一次會議上對外透露，他本人已定期服用羥氯喹藥物一周半時間，每天一片，目的是為了預防感染新冠病毒。

特朗普一直呼籲患者使用羥氯喹治療新冠肺炎，但是羥氯奎只是一種抗瘧疾藥物，而且有多項研究顯示，這種藥物不但無法預防感染新冠病毒，還可能對心臟造成傷害。美國食品藥品管理局（FDA）曾警吿，服用羥氯喹有潛在副作用，除非是住院或用作研究，否則不應服用它們。

美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）5月18日在接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時回應說：「我寧願他不要服用未經科學家批准的（羥氯喹）藥物，尤其是他所處的年齡組別和體重組別。他們可以說，這是病態肥胖。」

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也認為特朗普服用羥基氯喹的決定「魯莽」。舒默在出席美國MSNBC電台節目時說：「我知道他說他服用了，不管他是不是（服用了），都是魯莽的，魯莽的，魯莽的。它給了人們虛假的希望，讓人們避開了真正的醫療護理，而且實際上會給人們帶來麻煩。他所做的一切很危險。」

美國霍士新聞（Fox News）主播卡武托（Neil Cavuto）在當天的直播中直言，特朗普的舉動真是令人震驚。他還警吿觀眾說，服用這種藥物，「會要了你的命」。

美國Politico新聞網站也報道稱，健康專家對特朗普使用未經證實的藥物感到震驚，稱這是「瘋狂之舉」。多倫多大學臨床藥理學主管朱林克（David Juurlink）說，「在我看來，這似乎是一件瘋狂的事情，如果這種藥物沒有副作用，這將是一件合理的事情。」