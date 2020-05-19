法德倡設復甦歐盟基金　兩國讓步得出雙贏方案

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel）5月18日舉行視像峰會後舉行視像新聞發布會，一同提出一個旨在促進歐盟經濟復蘇的「法德倡議」（French-German Initiative），支持設立總值5,000億歐元的歐盟復蘇基金（recovery fund）。英國媒體編輯5月19日在報道中分析稱這對兩國領袖都有好處。

英國廣播公司（BBC）的政治編輯阿德勒（Katya Adler）稱，此舉在歐盟政治來說是一件大事。她說默克爾在此事做出很多讓步。她公開同意法國的主張，任何來自這個基金的、發放給有需要歐盟國家的資金，應是撥款而不是貸款。重要的是，對於那些在疫情之前經濟狀況已弱的國家來說，取用這筆錢不會增加它們的負擔。

阿德勒分析說，馬克龍亦有讓步。他本來想達到的是更多，但一個上萬億歐元的撥款項目，對代表德國納稅人的默克爾來說是太大了。

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阿德勒認為，「現在結果對兩位領袖來說是雙贏的。他們希望是。」

她認為，默克爾及馬克龍得展示，推動「歐洲火車頭」的「法德引擎」仍是充滿力量的。馬克龍需要對內展示它在歐洲外交方面的成續表。他已在放眼競選連任。他之前以「歐洲先生」自居，嘗試推動歐洲改革但失敗了。

默克爾2021年卸任總理，已在考慮要留下什麼政治遺產。在大流行期間讓她走上新聞版面的，都是預測歐盟在爭吵以及缺乏團結中滅亡的說話。