印度軍方宣布計劃未來30年採購450架戰鬥機

印度空軍5月19日宣布計劃採購450架戰鬥機，部署在印度北部和西部邊境。此舉發生在中國軍隊消息人士透露印度軍方越線修建設施之後。

綜合媒體5月19日報道，印度空軍總司令巴達烏里亞（RKS Bhadauria）5月19日公布印度空軍未來戰機發展計劃，會在未來30年內採購多達450架各型戰機，這些戰機將部署在印度北部和西部邊境。

蘇-30戰鬥機是俄羅斯蘇霍伊公司所開發的一種多用途雙座戰鬥機，主要由俄羅斯和印度生產使用，是印度空軍的主力戰機。中國也是蘇-30戰鬥機主要採購商。圖為2016年8月6日，中國空軍蘇-30戰機雙雙起飛。（新華社）

印度空軍的「購物清單」上有36架陣風戰鬥機、114架多用途戰鬥機、100架「先進中型戰鬥機」（AMCA）以及200多架輕型戰鬥機。印度空軍司令巴達烏里亞在接受亞洲新聞國際通訊社（ANI）訪問時予以確認。

巴達烏里亞說，「未來15年，多達83架LCA輕型戰鬥機將是我們的主要重點，此後再列裝約100架LCA MK2型戰鬥機，LCA戰機的總數將能達到接近200架。」「對於AMCA戰鬥機，我們有6個空軍中隊的編制，所以要部署將近100架。」