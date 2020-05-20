【新冠肺炎】特朗普：美確診病例多因檢測量多　這是「榮譽勛章」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球持續蔓延，美國成為受此次疫情影響最嚴重的國家。總統特朗普（Donald Trump）5月19日表示，美國確診人數高是因為對很多人進行了病毒檢測。

美國的新冠疫情仍未得到有效控制，特朗普多次誇耀美國所進行的大規模檢測。（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）5月19日報道，特朗普19日在白宮接受媒體訪問時稱，美國新冠肺炎確診病例數目比其他國家多，這是因為美國開展了更多的新冠病毒檢測。

特朗普表示，「當你（記者）說我們在確診病例數字上領先時，那是因為我們比其他任何國家進行了更多的新冠病毒檢測」。

特朗普稱，「從實際的數字看，我們的確診病例數量比大多數國家多得多。我們現在有很多確診病例，（但）我不把這看成一件壞事，在某種意義上，我認為這是一件好事，因為這意味着我們的檢測更好。」

特朗普表示，「如果我們只進行100萬次檢測，而不是1,400萬次檢測，我們的確診病例數就會少很多。我認為這是一種榮譽勛章。真的，這是榮譽勛章。這是對許多專業人士所完成的病毒檢測及所有工作的極大敬意。」

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月20日上午7時32分，全球確診個案累計增至4,892,550宗，死亡人數累計增至322,821人。