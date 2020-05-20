【新冠肺炎】特朗普稱中國的無能導致全球大量人員死亡

新冠肺炎（COVID-19）疫情使得中美關係進一步惡化，美國總統特朗普（Donald Trump）5月20日在Twitter再發文抨擊中國。

美國總統特朗普5月20日在社交媒體Twitter上發文說「中國的某個瘋子剛剛發表了一份聲明，指責除了中國以外的所有人都應該為導致數十萬人死亡的病毒負責。請向這個笨蛋解釋，是中國的無能造成了全世界範圍的大量人員死亡，而不是其他事情。」特朗普未有明確指是哪一位中方人員的聲明。

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the 「incompetence of China」, and nothing else, that did this mass Worldwide killing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020

這次新冠肺炎疫情給全球帶來巨大人員傷亡，美國約翰斯．霍普金斯大學公布的實時統計數據顯示，截至5月20日，全球確診人數高達492萬宗，死亡病例高達32.3萬宗例。美國是全球疫情最嚴重的國家，確診病例高達152.8萬宗，死亡病例高達9.1萬宗。

這不是特朗普第一次指責中國應對不力導致世界遭殃。由於疫情給美國帶來巨大的人員傷亡和經濟損失，美國政府加大火力抨擊中國當初隱瞞疫情，應對不力，進而導致全球遭殃。美方還醖釀向中國索償。

對於美國的指控和批評，中國方面一直予以否認和反駁，中國外交部發言人趙立堅5月20日在記者會上說，國際社會對美方這種歪曲事實、自相矛盾、嫁禍於人、甩鍋推責、破壞國際抗疫合作的行徑普遍不認同。趙立堅還說，美方應致力於早日戰勝病毒。他稱「我們奉勸美方一些政客多反躬自省，停止政治操弄，將精力用在挽救更多生命上。」

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