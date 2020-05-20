【新冠肺炎】特朗普稱中國的無能導致全球大量人死亡

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新冠肺炎（COVID-19）疫情使得中美關係進一步惡化，美國總統特朗普（Donald Trump）5月20日在Twitter再發文抨擊中國。

美國總統特朗普5月20日在社交媒體Twitter上發文說「中國的某個瘋子剛剛發表了一份聲明，指責除了中國以外的所有人都應該為導致數十萬人死亡的病毒負責。請向這個笨蛋解釋，是中國的無能造成了全世界範圍的大量人員死亡，而不是其他事情。」特朗普未有明確指是哪一位中方人員的聲明。

這次新冠肺炎疫情給全球帶來巨大人員傷亡，美國約翰斯．霍普金斯大學公布的實時統計數據顯示，截至5月20日，全球確診人數高達492萬宗，死亡病例高達32.3萬宗例。美國是全球疫情最嚴重的國家，確診病例高達152.8萬宗，死亡病例高達9.1萬宗。

這不是特朗普第一次指責中國應對不力導致世界遭殃。由於疫情給美國帶來巨大的人員傷亡和經濟損失，美國政府加大火力抨擊中國當初隱瞞疫情，應對不力，進而導致全球遭殃。美方還醖釀向中國索償。

對於美國的指控和批評，中國方面一直予以否認和反駁，中國外交部發言人趙立堅5月20日在記者會上說，國際社會對美方這種歪曲事實、自相矛盾、嫁禍於人、甩鍋推責、破壞國際抗疫合作的行徑普遍不認同。趙立堅還說，美方應致力於早日戰勝病毒。他稱「我們奉勸美方一些政客多反躬自省，停止政治操弄，將精力用在挽救更多生命上。」

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