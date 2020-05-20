【新冠肺炎】美媒稱中國正醖釀對澳洲採取進一步行動

新冠肺炎（COVID-19）在全球肆虐之際，澳洲推動對病毒源頭展開獨立調查，中國與澳洲關係惡化。美國媒體報道，中國將對澳洲採取進一步行動。

彭博社5月19日報道稱，據知情人士透露，中國正考慮針對更多的澳洲出口中國的商品採取措施，包括葡萄酒和奶製品。

知情人士表示，中國官員已經列出一份潛在商品清單，其中還包括海鮮、燕麥片和水果，這些商品可能會受到更嚴格的質量檢查、反傾銷調查、關税或海關延誤。他們還表示，中國官方媒體還可能鼓勵消費者抵制澳洲的商品。但是他們也補充道，有關措施未有最終決定。

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針對中國可能採取進一步行動的報道，澳洲外長佩恩（Marise Payne）5月20日回應說，如果出現使得事情複雜化的過程，她會感到失望。她還強調，澳洲將永遠堅定地保護國家利益。

針對相關報道，中國外交部發言人趙立堅5月20日在記者會上也回應說，希望澳洲方面能夠同中方相向而行，採取更多改善雙邊關係、深化兩國互信的舉措，為兩國各領域務實合作提供良好條件和氛圍。

趙立堅5月19日還在記者會上說：「如果澳方願意改弦更張，根據世衛大會（WHA）有關決議案，徹底放棄對疫情的政治操弄，回到國際社會的普遍共識上來，我們對此是歡迎的。」

英國《衛報》5月20日報道，悉尼科技大學澳中關係研究所代理所長勞倫塞松（James Laurenceson）教授表示，如果北京方面真的推進進一步的貿易行動，這將削弱其所謂沒有採取經濟脅迫的說法。

他對《衛報》說「其他國家將重新評估他們的貿易關係。對中國聲譽的損害將是巨大的，遠遠超過它可能從限制奶粉或葡萄酒進口中獲得的任何好處。」

在此之前，中國已於5月18日宣布對澳洲出口中國的大麥徵收反傾銷税和反補貼税，反傾銷税率為73.6%，反補貼税率為6.9%，徵收期限為5年。此舉也使得澳洲十分不滿，澳洲方面表示會向世貿組織（WTO）尋求仲裁。