白宮發布《對華戰略》文件　調整過往40年對華外交

美國白宮5月20日發表一份有關對華戰略安排的文件（United States Strategic Approach to The People’s Republic of China），批評中國政府的掠奪性經濟政策、軍事建設、虛假宣傳和侵犯人權行為，直言未來會加大對華施壓力度。

特朗普政府5月20日發表報告，稱中國在過去20年的改革出現倒退情況，未來會加大對華施壓力度。圖為總統特朗普在白宮與阿肯色州和堪薩斯州的州長會晤時講話。（AP）

長達20頁的報告指出，中國在過去20年的改革出現放慢、停滯甚或倒退的情況，認為美國一直低估了中國控制經濟和政治改革的意願。

特朗普政府認為，美國以往對華外交政策已證實是徒勞無功，未來會加大對中國施壓；美國近期多番批評世界衛生組織（WHO）和中國的防疫表現，正是其中一個例子。

報告稱，北京加強軍事建設和網絡攻擊，形容中方停止竊取知識產權和機密等掠奪性經濟行為的承諾已經落空。

報告又指，中國保留了其非市場經濟結構和國家主導的貿易和投資方式。該國政治改革則倒退，政府與中國共產黨之間的分歧正在逐漸消失，「中國國家主席習近平廢除任期限制，正是體現這個趨勢。」