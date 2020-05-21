美媒稱中國草擬最新打擊清單　澳洲：將繼續與北京在貿易上合作

美媒5月20日披露，因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情源頭調查一事引發爭執後，中國考慮進一步對澳洲採取反制措施，包括限制酒類及乳製品等產品對華出口。澳洲外長以及貿易部長回應，希望繼續尋求與中國合作。

澳洲與美國都認為新冠病毒來自中國，美國總統特朗普5月18日抨擊世界衛生組織，形容該組織為中國的「傀儡」，並警吿如果世界衛生組織不在30天內改革，美國將永遠取消對世衛的資助並退出組織。（AP）

彭博社5月20引述知情人士稱，繼大麥和牛肉之後，澳洲酒類、海鮮、燕麥、水果和奶製品的出口被列入中國官員草擬的「打擊清單」。這些商品可能面臨更嚴格的質量檢查、反傾銷調查和海關清關延遲。中國官方媒體也可能鼓勵消費者抵制澳洲商品。消息人士還透露，這些措施尚未做出最終決定。

對於上述消息，澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham ）5月20日發表聲明稱，這種「來源不明的說法」需要中國政府去回應，注意到中國發言人最近的聲明，強調貿易關係帶來的互惠互利。「澳洲贊同這些觀點，並將繼續與中國合作，以履行兩國在自由貿易協定下所作的承諾。」

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）5月20日稱，若中方針對更多澳洲出口商品，作為對澳政府推動新冠病毒「國際獨立調查」的報復，將感到失望，認為不應把它和新冠肺炎疫情調查問題混為一談，並重申「澳洲始終堅定捍衛我們的國家利益。」