【一分鐘看世界】港版國安法、泰國歡迎您、英女王身家縮水？

今天是5月22日星期五，為忙碌的一周劃上句號前，你需要知道的國際新聞：
美警告勿硬推港版國安法
「港版國安法」引起國際關注，美國總統特朗普指出，中方一旦在港實施《國安法》，美國會作出強烈反應，美國國務院同日發聲明，敦促北京對香港自治及自由作出承諾，警告切勿在港實施《國安法》。美國有參議員就提出法案，希望制裁在香港實施「國安法」的中國官員與實體，並懲罰與有關實體做生意的銀行……（按此閱讀更多）
港版國安法：美國總統特朗普5月21日指出，中方一旦在港實施《國安法》，美國會作出強烈反應。圖為他當日準備登上飛機。（Reuters）
白頭鷹大戰功夫熊貓
美中關係持續緊張，新型冠狀病毒疫情更令情況火上加油，早前有中國官員提出「美軍散播病毒」的說法引來華府不滿，多名國會議員因此要求制裁多名北京官員。另外中國在疫情之中的表現被指是「戰狼式外交」，有駐外大使則形容是功夫熊貓。
另一方面，美國參議院通過新法案，加強監管中國上市企業集資，有指法案的矛頭指向中國，令北京的企業離開華爾街。同時白宮亦公布《對華戰略》文件，一改過去40年的外交政策……（按此閱讀更多）
美國參院通過監管法案：中國目前有165家企業在美圖上市。圖攝於2014年，京東在美國股市掛牌。（Getty）
抗疫神「瘧」
新型冠狀病毒疫情能否真正結束，當中取決於能否找到有效的治療方式，美國總統特朗普就「身先士卒」服用抗瘧疾藥物「羥氯喹」預防受感染，並即將完成療程。不過世衛則認為避免服用，但巴西卻正式將「羥氯喹」列為抗疫藥物，英國亦為這種藥物進行試驗……（按此閱讀更多）
美國總統特朗普自稱在服用羥氯喹（Hydroxychloroquine）來預防新冠病毒，引來爭議後，他改口稱將停止服用，圖為他5月20日在華盛頓見記者（美聯社）
「泰」有吸引力
各地疫情開始緩和，實施多時的封城措施陸續放寬，日本關西的近畿地區終獲解禁，鄰國韓國則有廉航準備重開港澳等航線，歐洲的意大利、希臘的機場亦開始重新投入服務。不過要旅遊業復甦，高消費人士就成為目標，以泰國為例，當地希望吸納區內國家的旅客，振興經濟……（按此閱讀更多）
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英國王室都財困？
新型冠狀病毒疫情打擊全球經濟，英國勞斯萊斯集團宣布全球裁減17%人手，而王室亦面對財困，皆因主要收入來源的觀光業成為疫情的其中一個最大受害者……（按此閱讀更多）
白金漢宮是英國王室收入的重要來源，平均每年帶來1200萬英鎊進帳。（AP）
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