約翰遜涉優待美國女商人案逃過刑事調查　報告指兩人或有親密關係

英國首相約翰遜（Boris Johnson）被指過去在出任倫敦市長期間，曾向美國科企女商人阿爾庫里（Jennifer Arcuri）提供優惠，讓她獲得理應無法獲得的政府資助，英國監警機構5月21日發表報告，決定不對此刑事調查，報告提到兩人或有親密關係，但沒證據顯示約翰遜影響政府對阿爾庫里的資助。 英國媒體報道，約翰遜仍將會面對倫敦議會（London Assembly）的調查。

圖為約翰遜5月20日離開唐寧街10號，前往國會（美聯社）

辦公室：無需刑事調查

這份報告由警察行為獨立辦公室（Independent Office for Police Conduct）發表，辦公室總幹事洛克伍德（Michael Lockwood）表示，沒有證據顯示約翰遜影響政府對阿爾庫里的資助，但他也提到，有證據表明那些負責決定贊助金額的官員認為約翰遜與洛克伍德之間有密切關係，影響了他們的決策。

該辦公室稱，約翰遜與洛克伍德有密切的聯繫，可能有親密關係，如果兩人有親密關係，約翰遜作出利益申報會是明智做法，但整體來說，辦公室認為無需就此對約翰遜作出刑事調查。

約翰遜：指控不真實兼沒根據

約翰遜過去一直否認行為不檢，在報告出爐後，他透過發言人稱歡迎結果，又稱指控不真實與沒有根據。不過約翰遜並非已躲開所有調查，倫敦議會表示，將會繼續對約翰遜的行為調查。

這次事件的源起，是阿爾庫里遭指控在約翰遜擔任倫敦市長期間取得參加外國貿易參訪團的特權，並獲取12.6萬鎊公帑資助。有英國媒體在2019年報道此事件後，倫敦政府成立獨立監察機構，判斷是否對此事展開刑事調查。

Boris Johnson cast me aside as if I were a gremlin, Jennifer Arcuri tells ITV's Exposure in interview to be broadcast on Sunday https://t.co/0GzCM2lLbj pic.twitter.com/jOSs9ONBEx — ITV News (@itvnews) November 17, 2019

阿爾庫里2019年11月曾接受媒體訪問，形容約翰遜對待她就猶如「短暫的一夜情對象」，又指責對方拒絕接聽她的電話，令她感到「心碎」（heartbroken）和「難堪」（humiliated）。