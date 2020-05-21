美國校園招生賄賂案　《歡樂滿屋》女星與丈夫認罪入獄

美國在2019年初傳出大學招生賄賂醜聞案，多位知名人士及富商受到牽連，包括較早前認罪的美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）荷李活女星菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman），而同樣涉及案件的《歡樂滿屋》（Full House）女演員洛莉路格林（Lori Loughlin）及丈夫則決定認罪。

美國麻省檢察部門5月21日宣布，55歲的洛莉路格林及56歲的時尚設計師丈夫詹努利（Mossimo Giannulli）達成認罪協議，洛莉路格林承認一項串謀詐騙罪，她會入獄兩個月、罰款15萬美元，並參與100小時社會服務令。詹努利則承認串謀詐騙及誠信服務欺詐罪，須入獄5個月、罰款25萬美元及接受250小時社會服務令。

#BREAKING: Lori Loughlin & Mossimo Giannulli have agreed to plead guilty to conspiracy charges in connection w/ the #CollegeAdmissionsScandal https://t.co/PLBiY2Xyfi — U.S. Attorney MA (@DMAnews1) May 21, 2020

轟動全美的大學招生賄賂醜聞案，包括耶魯大學、史丹福大學、南加州大學等多間名門被指收受賄款，錄取學生，涉及總額高達2,000萬美元，53人被起訴。洛莉路格林及丈夫詹努利涉嫌花費50萬美元，讓其兩名女兒成為南加州大學賽艇隊隊員，洛莉路格林一直否認控罪。