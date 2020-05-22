【新冠肺炎．最新疫情】全球死亡個案達33萬宗　車臣領袖疑染疫

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過509萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月22日上午7時32分，全球確診個案新增97,906宗，累計個案增至5,097,944宗，死亡人數新增4253人，累計增至332,425人。數據顯示，累計確診病例數字最多的國家是美國，之後是俄羅斯、巴西、英國、西班牙、意大利、法國及德國等。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月22日上午7時32分，美國確診個案新增24,689宗，累計增至1,576,542個；死亡個案新增1,222宗，累計增至94,661個。痊癒個案為298,418個。美國已有約1,305萬人接受檢測。

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+ 8 + 7 + 6

巴西：衞生部5月21日公布新增1,188宗死亡個案，創單日新高，累計增至20,047宗。確診個案增加18,508宗，累計增至310,087宗。巴西累計確診個案數目已經先後超越西班牙、、意大利和英國，成為全球病例第三多國家，目前排於俄羅斯之後。

墨西哥：衛生部5月20日公布新增424宗死亡個案，創單日新高，累計增至6,090宗。確診個案增加2,248宗，累計增至56,594宗。此前墨西哥5月19日確診個案再創單日新高，增加2,713宗；5月12日則錄得單日最高死亡個案，達到353宗。

俄羅斯：俄羅斯國際文傳電訊社引述消息人士報道，車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）出現類似流感的病徵，5月20日送往莫斯科的醫院接受治療。

俄羅斯5月20日公布新增8,764個確診病例，為5月2日以來最低，累計增至308,705個；死亡個案新增135個，累計死亡病例2,972個。

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+ 2

意大利：民防部5月21日公布新增156宗死亡個案，累計增至32,486宗。確診個案增加642宗，累計增至228,006宗。

西班牙：衞生部5月21日公布新增48宗死亡個案，為3月中實施封鎖措施以來首次少於50宗，不過數字未不包括加泰羅尼亞，累計增至27,940個。確診個案增加482宗，累計增至233,037宗。

法國：衞生部5月21日公布新增83個死亡個案，累計增至28,215宗。確診個案增加318宗，累計增至144,163宗。

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+ 7 + 6 + 5

新加坡：5月20日新增570確診個案，累計增至29,364個。該國死亡個案維持在22個，沒有增加。痊癒個案有9,340個。

印尼：衞生部5月20日公布新增693宗確診病例，創單日新高，累計增至19,189宗。死亡病例新增21宗，累計1,242宗。

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+ 3 + 2

印度：衞生和家庭福利部5月20日宣布，該國過去24小時新增5,611宗確診病例，再創單日新高，累計增至逾106,750宗。死亡病例新增140宗，累計3,303宗。

泰國：泰國5月20日公布新增1宗確診個案，累計增至3,034宗。死亡個案未有增加，累計56宗。康復人數累計2,888人。

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+ 3 + 2

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月20日公布數據，德國新增797個確診個案，累計確診176,007個；死亡個案新增83個，累計增至8,090個。

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+ 3 + 2

日本：日本國內5月21日新增38宗確診個案，累計增至16,518宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,230宗。死亡個案新增15宗，累計812宗。

韓國：疾病管理本部5月21日公布，該國新增12宗確診病例，累計增至11,122宗。同日新增1宗死亡病例，累計264宗。康復人數累計10,135人。

首爾梨泰院夜店爆發集體感染，截至5月20日，相關確診病例累計197宗。