【新冠肺炎．最新疫情】新加坡確診升破3萬宗　車臣領袖疑染疫

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過509萬人確診感染新型肺炎，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月22日上午9時33分，全球確診個案新增3,456宗，累計個案增至5,102,573宗，死亡人數新增499‬人，累計增至332,924人。數據顯示，巴西在錄得逾2萬人死亡以及逾31萬人染疫後，快要超過俄羅斯，成為全球第二大疫區。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間5月22日上午9時33分，美國確診個案新增745宗，累計增至1,577,287個；死亡個案新增41‬宗，累計增至94,702個。痊癒個案為298,418個。美國已有約1,305萬人接受檢測。

中國新冠肺炎疫情：圖為十三屆全國人大三次會議5月22日舉行期間，一名已戴上口罩的保安人員在人民大會堂外站崗。（Reuters）

新加坡：5月22日新增614宗確診個案，累計突破3萬宗，增至30,426宗。新增個案大部份是居住在宿舍的外籍勞工，另有4人是該國公民或永久居民。該國累計死亡個案維持在23宗，痊癒個案有12,117個。

俄羅斯：俄羅斯國際文傳電訊社引述消息人士報道，車臣領袖卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）出現類似流感的病徵，5月20日送往莫斯科的醫院接受治療。

該國5月22日最新數據顯示，俄羅斯過去24小時內新增8,894個新冠肺炎確診病例，累計確診個案326,448個；新增死亡病例150個，累計死亡病例3,249個。

俄羅斯蓋瑪萊亞國家流行病學和微生物學研究所（Gamalei Institute of Epidemiology and Microbiology）稱，該國已在進行國內第一個新冠病毒疫苗人體測試。接受測試的人是中心的僱員，暫未發現有副作用。

英國：衛生大臣夏國賢5月21日表示，根據政府的抗體檢測數據，估計約17%的倫敦民眾有新冠病毒抗體，全國其他地區則有約5%民眾有新冠病毒抗體。《每日郵報》報道，若以此推算的話，即是倫敦約153萬人有抗體，在全國其他地區則是285萬人已擁有抗體。

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+ 8 + 7 + 6

西班牙：衞生部5月21日公布新增344宗確診個案，累計增至233,037宗。死亡個案新增48宗，累計增至27,940宗。這是自3月中實在「封城」以來，該國死亡個案首次少於50宗。

墨西哥：衛生部門5月21日公布新增2,973宗確診個案，創單日新高，累計增至59,567宗。死亡個案新增420宗，累計增至6,510宗。

哈薩克：該國5月22日早上證實新增363宗確診個案，累計增至7,597宗。死亡個案未有增加，累計35宗。康復人數累計3,843人。

巴西：衞生部5月21日公布新增1,188宗死亡個案，創單日新高，累計增至20,047宗。確診個案增加18,508宗，累計增至310,087宗。巴西累計確診個案數目已經先後超越西班牙、、意大利和英國，成為全球病例第三多國家，目前排於俄羅斯之後。

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+ 2

意大利：民防部5月21日公布新增156宗死亡個案，累計增至32,486宗。確診個案增加642宗，累計增至228,006宗。

法國：衞生部5月21日公布新增83個死亡個案，累計增至28,215宗。確診個案增加318宗，累計增至144,163宗。

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+ 7 + 6 + 5

印尼：衞生部5月20日公布新增693宗確診病例，創單日新高，累計增至19,189宗。死亡病例新增21宗，累計1,242宗。

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+ 3 + 2

印度：衞生和家庭福利部5月20日宣布，該國過去24小時新增5,611宗確診病例，再創單日新高，累計增至逾106,750宗。死亡病例新增140宗，累計3,303宗。

泰國：泰國5月20日公布新增1宗確診個案，累計增至3,034宗。死亡個案未有增加，累計56宗。康復人數累計2,888人。

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+ 3 + 2

德國：據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）5月20日公布數據，德國新增797個確診個案，累計確診176,007個；死亡個案新增83個，累計增至8,090個。

日本：日本國內5月21日新增38宗確診個案，累計增至16,518宗。連同郵輪「鑽石公主號」確診船員和乘客，累計增至17,230宗。死亡個案新增15宗，累計812宗。

韓國：5月22日公布，該國新增20宗確診病例，其中11個是社區感染，包括有關梨泰院夜店的病例在內，京畿道6宗，慶尚北道2宗，慶尚南道、首爾市和仁川市各1宗。另有9宗屬於境外輸入性病例。 韓國累計確診 11,142宗，死亡病例 264宗。