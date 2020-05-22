巴基斯坦國際航空客機在卡拉奇墜落住宅區　機上107人全數罹難

一架隸屬巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines，PIA）的客機5月22日在巴基斯坦卡拉奇（Karachi）墜毀，機上載有107人。客機是在臨近抵達目的地時墜落在一個住宅區，現場有至少5、6間房屋損毀，卡拉奇市長阿赫塔爾（Wasim Akhtar）稱，機上107人無一生還。

FOOTAGE: smoke are seen rising from the plane crash site in Karachi in #Pakistan. As we Turks stands with Pakistani people. My Allah help them 🇹🇷❤️🇵🇰 #planecrash pic.twitter.com/oMWQdHECzO — Yusuf İşler (@yusufislereng1) May 22, 2020

墜落民居地帶 現場救出傷者

巴基斯坦國際航空公司發言人稱，事發時客機載有107人，包括99名乘客與8名機組人員，飛機在該國南部城市卡拉奇一個住宅區墜毀。

該航班編號為PK8303，客機機型為空中巴士A320，從巴基斯坦拉合爾（Lahore）起飛，前往卡拉奇的真納國際機場（Jinnah International Airport），但不幸在抵達目的地機場前墜毀，距離機場僅半公里，現場冒出大量濃煙。

巴基斯坦《國際新聞》報道，現場有數間房屋也因事件而損毀，並指在住宅區現場有救出15至20名傷者。

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PIA plane crashed near my cousin's house at Karachi😶😶😶

Allah sbko apny hifz_o_aman me rakhy ameen 😭 #planecrash pic.twitter.com/2kYSq5xMmh — اسیرِ زیست💘 (@RabiaAshrafQazi) May 22, 2020

機師曾經求救

有目擊者表示，看到客機在出事前曾經兩、三次試圖降落。巴基斯坦《國際新聞》引述來自民航局的消息人士報道，在事發前的一分鐘左右與客機通訊中斷，報道稱，機師曾經求救，並稱客機引擎失事。

救援工作受阻

事件發生後，政府與軍方緊急派員前往救援，但現場街道狹窄，加上大批民眾在出事現場附近聚集，令救援工作面臨阻礙。

涉事的巴基斯坦國際航空成立於1955年，為巴基斯坦的國營航空公司。