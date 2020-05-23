美國有意退出《開放大空條約》 歐洲多國外長表遺憾

美國總統特朗普（Donald Trump）5月21日宣布有意退出《開放天空條約》（The Treaty on Open Skies）引發歐洲擔憂，包括德國和法國在內的歐洲多國外長在22日發布聲明，對美國此舉表示遺憾。

5月22日，法國、德國、比利時、西班牙、芬蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、捷克及瑞典外長發表聯合聲明，對美國有意退出《開放天空條約》表示遺憾。他們在聲明中指出，條約仍是「實用及有用的」。

他們同時在聲明中表示，跟美國一樣對俄羅斯之於條約的尊重感到憂慮。他們呼籲俄羅斯解除飛行限制，尤其位於立陶宛及波蘭之間的加里寧格勒（Kaliningrad）地區。

《開放天空條約》條約允許各簽約國在通知期短、沒有武裝的情況下，派遣有特定裝置的偵察機飛到其他簽約國領空偵查，搜集軍隊部署、軍事設施及活動的數據。每一個簽約國都同意開放所有領空供另一簽約國偵察機飛行。然而俄羅斯有在特定空域限飛。

除了協助監察簽約國的軍備控制以及協議遵守情況，條約其中一個目的是通過簽約國參與派出飛機飛行，彼此間建立信任及熟悉感。不過各國的偵察次數受配額限制。

5月21日，特朗普稱美國與俄羅斯有非常好的關係，但俄羅斯不遵守《開放天空條約》，所以除非俄方恢復守約，否則美方退出。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）同日確認特朗普的聲明，並表示將於22日向其他締約國發送退出通知。退出條約需6個月的時間才能完成。