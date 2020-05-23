【有片】美國海軍成功試射雷射武器　摧毀飛行中無人機

美國海軍太平洋艦隊 （Navy's Pacific Fleet）5月22日發聲明指，一艘海軍軍艦5月16日在太平洋成功測試新型的高能雷射武器「雷射武器系統展示器」（Laser Weapon System Demonstrator，LWSD），摧毀一架飛行中的無人機。

海軍發布的影片顯示，兩棲船塢登陸艦「波特蘭號」（USS Portland，LPD 27）發出雷射攻擊，使一架無人機起火燃燒。太平洋艦隊指，LWSD測試是高能固態雷射的首次系統等級啓用。

↓↓美國海軍太平洋艦隊在Facebook上載雷射武器測試影片

海軍並未透露任務細節或武器威力，僅稱「波特蘭號」16日於太平洋執行測試任務。不過美國有線新聞網絡（CNN）5月23日報道，根據英國智庫國際戰略研究所（IISS）2018年的報告，預計LWSD功率達150千瓦。

波特蘭號指揮官桑德斯上校（Karrey Sanders）表示，通過進行對抗無人機和小型飛行器的先進海上測試，美國海軍將取得「固態雷射武器系統展示器」（Solid State Laser Weapons System Demonstrator）對抗潛在威脅的寶貴資料。他說「憑着這項新型的先進能力，我們正為海軍重新定義海上戰爭。」