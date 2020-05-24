【2020兩會】李克強談統一台灣措辭有變　美學者：非常重要的動作

5月22日，中國全國人民代表大會在北京開幕，中國國務院總理李克強在大會上發表了政府工作報吿。在談及統一台灣問題時，李克強的措辭變化引發關注。

李克強說：「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。

相較此前李克強7次報吿，今次文本未見「九二共識」，甚至沒有「和平」字眼。這引發了外界強烈關注。

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值得一提的是，兩天前，台灣領導人蔡英文才在她的第二任就職演說中表示，不接受中國以「一國兩制」來矮化台灣、破壞台海現狀，並重申以「和平、對等、民主、對話」作為與中國互動的原則。與此同時，美國當天還向台灣進行新的軍售。

路透社報道稱，在「統一」一詞之前，沒有提到「和平」一詞，這與中國領導人在向人大講話和提到台灣時至少40年來使用的標準表達方式不符。

《華爾街日報》報道稱，北京聯合大學台灣研究所教授李振光說，中國共產黨領導人放棄「和平」一詞，是在提醒台灣，其最終目標是在必要時通過武力控制枱灣，儘管軍事手段仍是最後手段。

美國之音報道稱，美國智庫學者認為李克強的說法非常重要。

史汀生中國項目主任孫韻（Yun Sun）在接受美國之音採訪時說，她「的確認為這是一個重要的政策轉變。」

「近來的發展讓中國大陸的焦慮也在以倍數增加，對風險的容忍度也在快速上升。對總理在兩會中的報吿來說，每一個字都是精心擬定的，所以我不認為省略『和平』是不小心犯錯。它清楚地發出一個訊息。或許有些人會認為這只是在嚇唬人，不過由於目前的一些情況，我不會排除任何可能，」孫韻在電郵中說。

前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）也認為，李克強只提「統一」卻省略「和平」二字是一個非常重要的動作，但是否代表北京對台政策的重大轉變他還不能完全確定。

「這當然非常重大，因為它出現在總理的工作報吿裏。不過這不是我預期中華人民共和國在宣布如此重大政策改變時的文件，所以我並不完全確定，」 卜睿哲在給美國之音的電郵中說，「第一個可以得到更好理解的機會，可能是外交部長王毅在人大結束後的記者會。」

目前是布魯金斯學會研究員的卜睿哲說，「值得思考的一個可能性是，這個改變可能是針對美國多過於針對台灣。在中華人民共和國的看法中，或許特朗普政府在改變現狀要多過於蔡總統在改變現狀。」