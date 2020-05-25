【一分鐘看世界】港台成磨心、數字敲響的警鐘、拉美疫情惡化

今天是5月25日星期一，展開本月最後一個工作周前，你需要知道的國際新聞：

中、美、港、台的複雜關係

白宮日前公布《美國對華戰略方針》，被視為總統特朗普的一份「述職報吿」，內容承認華府近40年來對北京的接觸政策失敗，兩國全面進入戰略競爭時代。美中之間除了在貿易問題上出現糾紛，最近的台灣、香港形勢亦成為雙方較量的其中主要誘因，為太平洋地區帶來更多不明朗因素……（按此閱讀更多）

2020年4月8日，美國總統特朗普總統在白宮新聞發佈會上聽取了國務卿蓬佩奧關於冠狀病毒的講話。為了打中國牌，蓬佩奧近來多次表達對台灣蔡英文政府的支持。（AP）

【港版國安法】變中美糾紛助燃劑？

中國政府計劃推出「港被國安法」，引起國際社會關注，前港督彭定康等政要發表聯署提出反對，美國國務卿蓬佩奧直言該方案是「災難級」，呼籲北京方面重新考慮；總統特朗普則揚言華府會有強烈反應。事件為本身已經緊張的美中關係火上加油，更有智庫認為，兩國最終難免兵戎相見……（按此閱讀更多）

港版國安法：「末代港督」彭定康5月23日發起聯署，斥北京欲實施「港版國安法」是公然違反《中英聯合聲明》。圖為2019年9月13日有香港示威者在獅子山舉起標語。（Reuters）

十萬人的悲劇

美國遭新型冠狀病毒疫情肆虐多個月後，抗疫情況開始現曙光，總統特朗普因此趁長假期機會外出打高爾夫球，但就「一如以往」地沒戴口罩現身。而在當地疫情最嚴重的紐約州，單日死亡數字自3月以來錄得100人以下；有專家下調喪生人數的預測，但亦有研究警告過早重開經濟或引發第二波風險。無論如何，這場疫情在美國已經奪走近10萬條人命，《紐約時報》刊登近千名死者名單，為大家帶來警示……（按此閱讀更多）

新型冠狀病毒肺炎：《紐約時報》在5月24日的頭版，刊登的千人名單。攝於5月23日。（Getty）

疫情襲拉丁美洲

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球多個地區開始緩和，惟拉丁美洲的情況似乎繼續惡化，區內有最少70萬人確診，而且當地的經濟情況欠佳，貧民區的情況更加令人憂慮。另外多國的抗疫的政策亦備受關注，除了巴西總統博爾索納羅的「經濟大於一切」立場惹來批評，中美洲薩爾瓦多的年輕總統的措施同樣成為話題……（按此閱讀更多）

這輯相片在網絡廣傳，薩爾瓦多囚犯被迫半裸擠在一起，不少人戴着口罩（點圖放大瀏覽）：

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