【新冠肺炎・措施】西班牙兩大城市餐廳和海灘重開　澳洲兩州復課

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，包括歐、亞、及北美等一些政府認為疫情有趨緩跡象，有意逐步重啟經濟活動，以盡快彌補疫情對製造業與服務業等的傷害。

美國：美國5月24日宣布對巴西實施旅遊限制，過去兩周內曾往巴西的外國人將無法入境。白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）表示，有關措施是要減低病毒傳入美國的風險，並不影響兩國的商業活動。

美國總統特朗普（Donald Trump）5月22日下午公開要求各個地方政府在本周末必須重啟猶太教堂、教堂及清真寺在內的宗教場所，他將它們稱之為「基本必要的服務」，要求州長立即照辦，否則他會否決州長的命令。

除了宗教場所，作為美國經濟重要一環的博彩業，也是特朗普力主重啟的經濟活動的一部分。內華達州長稱希望讓當地賭場在6月4日重開。州長西索拉克（Steve Sisolak）5月22日宣布，內華達州博彩管理局（Gaming Control Board）會在5月26日的會議中做出最後決定。

西班牙：首都馬德里（Madrid）及城市巴塞羅那（Barcelona）的餐廳5月25日起可以重新營業，但只可招待餐廳室外座位的五成，上述兩個城市的部分海灘亦會重開，讓民眾入內曬日光浴。

首相桑切斯（Pedro Sanchez）5月23日宣布，在安全的情況下，7月將重開邊境，允許外國旅客入境，西班牙足球甲級聯賽則由6月8日起恢復。

馬德里衞生部門5月22日表示，由於疫情在當地的傳播速度有所放緩，該市將在25日解除部分封鎖措施，限聚令人數限制放寬至10人，酒吧與餐廳的露台可重新開放。

西班牙國會5月20日表決通過，支持再延長緊急狀態令兩周至6月7日，亦是當地自3月中以來，第5度延長緊急狀態。政府又下令所有6歲或以上人士，21日起在所有公共地方，包括在室內的公共場所未能與他人保持至少2米距離，要強制戴上口罩。

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澳洲：新南威爾斯州和昆士蘭州共數百萬名學生5月25日復課，維多利亞州、塔斯馬尼亞州和澳洲首都領地則預定6月復課。但政府仍規定學校不能舉行集會或安排實地考察活動。

英國：首相約翰遜（Boris Johnson）5月24日表示，將會讓低年級學童優先復課，小學在6月1日起復課，中學在6月15日復課。他稱政府會小心處理有關安排，呼籲教師及家長做好準備。

內政大臣彭黛玲（Priti Patel）5月22日宣布，自6月8日起，幾乎所有入境人士都要強制自我隔離14日，違例者將罰款1000英鎊。

劍橋大學5月19日宣布，受新冠肺炎影響，下學年將不會面對面授課，只會在網上授課，直至2021年夏季為止。但如果在符合社交距離要求的情況下，或會以小班教學模式授課。

意大利新冠肺炎疫情：圖為5月23日正在排隊等候進入米蘭中部一商店的消費者接受體溫測量。（AP）

意大利：政府專員阿爾庫里（Domenico Arcuri）5月23日宣布下周開始，衛生部門將根據年齡、性別和就業狀況等在全國範圍內選擇15萬人開展血清學篩查，進一步了解疫情在意大利的發展狀況，改善相關應對措施。

格魯吉亞：5月23日零時起取消宵禁等限制性措施。同時，為防控新冠疫情，此前的一些防控措施仍然有效，如在封閉公共空間必須佩戴口罩、餐飲行業只能提供送餐服務、大型購物中心禁止營業等。

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阿根廷：總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）5月23日宣布，延長對首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）強制封城的措施，直至6月7日為止。政府並收緊首都與布宜諾斯艾利斯省之間的交通管制，也將減少部分人口稠密的城市的商業活動和公共交通的使用。

泰國：高等教育、科研與創新部長素威（Suvit Maesincee）指出，研究人員5月23日開始以猴子測試新冠肺炎疫苗，預計9月會有更清晰結果。素威稱今次測試不僅是為泰國人，也是為了全人類。

美國新冠肺炎疫情：圖為美高梅國際酒店集團代理首席行政總裁兼主席霍恩巴克爾。他5月20日身在拉斯維加斯的貝拉焦賭場，讓媒體記者拍照。美國賭場營運商都在期待政府解除封鎖措施，讓它們盡快開門賺錢。（AP）

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伊朗：總統魯哈尼（Hassan Rouhani）5月23日表示，暫時關閉的商業活動，以及宗教、文化、博物館及歷史場所，24日起可以重開，以配合穆斯林齋戒月即將結束。

日本：首相安倍晉三5月21日宣布，解除大阪府、京都府及兵庫縣近畿地區就新冠肺炎疫情而實施的緊急狀態令。當地目前尚在緊急狀態的地區包括東京、北海道、神奈川等。

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