【美國疫情】3天連假泳池派對狂歡　無視社交距離恐成播毒溫床

適逢美國為期3天的陣亡將士紀念日（Memorial Day）假期，密蘇里州（Missouri）一間餐吧的游泳池5月23日熱鬧異常，沒人理會保持「社交距離」的政府要求。這令人擔心，出現第二波疫情風險仍然甚高的美國，會否因為民眾貪一時之快，導致後悔不已的結果。

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美國因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而實施的封鎖措施目前正有限度地解封。當地人民開始慢慢習慣這種狀態，出現2種截然不同的態度。

網上社交媒體有片段顯示，歐扎克斯湖（Lake of the Ozarks）一間酒吧餐廳附近的泳池有人派對。這條短片現在有約1,000萬人點擊觀看。

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020

一名女子推文寫道：「在大流行期間，密蘇里州昨天那樣的場景真是不可思議，他們全部都很想死嗎？」另一人隨即反駁說：「美國人自由做出決定和享受生活而已。」

為期3天的陣亡將士紀念日假期期間，東部海岸可以看到美國人適應疫情新現實的另一種場景，當地人們戴着口罩到沙灘享受悠閒時光。但回歸正常生活的想法，卻和美國悲慘的現狀有點格格不入。

美國現在是全球疫情最慘重的國家，現在僅差2,278‬人，死亡人數就要突破10萬人大關。

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大西洋沿岸大部分海灘24日人潮不多，跟前一天位於較溫暖地區海灘那種人潮洶湧的景象有些不同，這是因為涼快以及多雲的天氣。不過還是會有人穿着涼鞋來到沙灘，他們對於終於能擺脱數月以來關在家中的生活，似乎都鬆一口氣。

紐約州科尼島（Coney Island）的海灘不開放予公眾游泳，但民眾在巡邏警注視之下，沿木板路散步還是相當開心。

來自韋斯切斯特縣（Westchester）的男士服裝設計師斯克拉（Lisa Sklar）與丈夫及女兒一起來到科尼島遊玩。她表示，能來到戶外真讓人好放鬆。戴太陽眼鏡和口罩的她說：「我們待在家已經70天了，整整10周。」

已經放了90天無薪假的37歲銷售人員朱迪絲（Judith）則說：「我希望解封可以快一點，為了就業，還有大家的身心健康。」