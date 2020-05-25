「十年一遇」前熱帶氣旋吹襲　澳洲逾6萬戶停電

前熱帶氣旋（Ex-Tropical Cyclone）芒果（Mangga）在消散時與冷鋒相撞，形成吹襲澳洲的「十年一遇」大風暴。西澳省沿海廣泛地區5月24及25日均受影響，多達6.5萬家庭和商戶停電、建築物受到破壞、亦有樹木被連根拔起。政府稱沒有收到受傷報告。

風暴在25日下午已減弱，氣象局（Bureau of Meteorology）預計，惡劣天氣會在晚上逐步緩和。

西澳省南部沿海地區受到沙塵暴、暴雨及巨浪侵襲。多個相關部門已警告居民要為這場「十年一遇」的風暴做好準備。

氣象局主任貝內特（Neil Bennett）指出，昨晚陣風時速超過90公里，衝擊西澳沿海由卡那封（Carnarvon）至盧因角（Cape Leeuwin）、包括首府珀斯（Perth）在內面積達1,200公里。盧因角陣風曾錄得時速132公里，珀斯陣風亦曾錄得時速117公里。

貝內特指，西澳南部馬格麗特里弗區（Margaret River）至北部埃克斯茅斯（Exmouth）1,500公里的海岸線受暴雨侵襲，大雨及高達8米的海浪造成沿海地區水浸，並破壞沙灘。天氣預報指出，某些地區可能會錄得超過70毫米的雨量。