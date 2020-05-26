【一分鐘看世界】世衞停試瘧疾藥、外媒關注香港、航空公司飛不起

今天是5月26日星期二，天氣持續不穩的一天，你需要知道的國際新聞：

世衛暫停抗瘧疾藥「羥氯喹」測試

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（24日）接受電視節目《全力以赴》（Full Measure）主持人阿特基森（Sharyl Attkisson）訪問時透露，剛完成抗瘧疾藥物「羥氯喹」（Hydroxychloroquine）的兩周服藥期，現已無再服用；世界衞生組織（WHO）則於周一（25日）宣布暫停羥氯喹用於治療新冠病毒肺炎（COVID-19）的臨床試驗。（按此閱讀更多）

圖為4月23日，巴西阿雷格里港區（Porto Alegre）聖母諾薩達孔塞桑醫院（Nossa Senhora da Conceicao hospital）內一名護士拿起一片羥氯喹藥丸。（路透社）

港版國安法繼續劣評如潮

中國政府計劃在香港推行國安法，惹來國際社會爭議，多國政府憂慮香港的特殊地位從此消失，前港督彭定康認為事件應成為G7峰會其中一個議題，全球各大傳媒亦連日表態，他們普遍對香港前景感到悲觀……（按此閱讀更多）

港版國安法：攝於2019年10月，彭定康正出席梵蒂岡樞機紐曼（Saint John Henry Newman）的封聖紀念活動。（Getty Images）

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航空公司「飛」出疫情？

新型冠狀病毒疫情在全球多個地區放緩，為大家恢復到外國旅遊帶來希望。不過要實現這個目標，確保疫情不會傳入當地成為重要課題。澳洲及新西蘭政府提出「旅遊泡泡」的概念，歐洲波羅的海亦有意仿傚，甚或至為復辦跨國體育賽事奠下基礎。另一方面，作為外遊主流的航空交通亦遭到疫情重創，導致接連出現經營困難的狀況……（按此閱讀更多）

新型冠狀病毒疫情重創航空業，英國廉航Flybe在3月率先成為疫情的犧牲品。（Getty Images）

巴西亞馬遜的疫情悲歌

巴西的新型冠狀病毒疫情嚴峻，確診個案急升至全球第二，但總統博爾索納羅繼續當專家意見為耳邊風，無視社交距離，參與支持者的集會。其輕視疫情的立場令衛生官員不滿，接連有高層辭職，最新一位就是衛生部的監督秘書。當地疫情很大機會繼續惡化，其中一眾原住民的情況更令人擔憂……（按此閱讀更多）

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日本「解禁」 首相安倍晉三支持度卻不升反跌？

日本的抗疫工作現曙光，首相安倍晉三宣布解除首都圈及北海道的緊急狀態令，意味全國實施個多月的「自肅」行動暫時結束，民眾的生活逐漸回復正常。當地解封本應可以令安倍像韓國總統文在寅的抗疫成功贏盡掌聲，但前者的民望大插水，更有不少人希望他可以下台……（按此閱讀更多）

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編輯精選

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